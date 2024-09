金在中制作新女团「SAY MY NAME」最后一名成员公开！是IZ*ONE出身的本田仁美

新女团「SAY MY NAME」是金在中倾注心血制作的第一个女团,因此也受到许多 KPOP 粉丝们的关注。

近日,「SAY MY NAME」目前正在加紧准备今年10月出道,近日也陆续揭开成员们的神秘面纱,从 DOHEE、KANNY、MEI、JUNHWI、SOHA 到 SEUNGJOO,今日(13)中午通过官方 SNS 公开公开最后一名成员本田仁美。



公开的预告中,以耀眼的夜景、浪漫的夜空爲背景,本田仁美坐在建筑物屋顶上。以可爱的外貌而自豪的本田仁美身后,有6只猫咪走近,让人想起之前公开的6名成员,而 SAY MY NAME 的故事引起大家的好奇心。



以 AKB48 Team 8 成员身份出道的本田仁美,在2018年参加 Mnet 选秀《PRODUCE 48》并作为限定女团 IZ*ONE 的成员活动,受到很多人的喜爱。而 IZ*ONE 出身的成员中,张员瑛&安俞真、金采源&宫脇咲良现在以组合 IVE 和 LE SSERAFIM 展开活动,权恩菲、崔睿娜、李彩演、曹柔理、金玟周、姜惠元也作爲 SOLO 艺人活跃在各自领域。



