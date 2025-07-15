【韩网热门】「Produce 101」I.O.I、Wanna One、IZ*ONE重组可能性...网友反应让人很意外

由Mnet选秀节目「Produce 101」系列所打造的I. O.I、Wanna One、IZ*ONE，虽然在出道时都曾掀起爆发性人气，但因活动期原本就限定，最终依约解散，让许多粉丝至今仍抱持著遗憾。 随著时间推移，这些组合是否有可能再度重组，一直是粉丝间热议的话题。

IZ*ONE重组？ 「尚未有定案，但如果有机会一定参加」



最近凭藉Netflix系列《鱿鱼游戏》第三季作为演员备受瞩目的曹柔理，在日前的采访中谈到了对IZ*ONE重组的看法。 她表示：「目前尚未有具体的重组计划讨论过，但如果真的有这样的机会，一定会毫不犹豫地参加。」展现出强烈的意愿。

据曹柔理透露，IZ*ONE成员们至今仍保持著活跃的联系，彼此为对方的活动加油打气。 特别是成员崔睿娜还曾因曹柔理出演《鱿鱼游戏》而做了奇特的梦，并给予鼓励，展现了依然紧密的友情，也让粉丝们对重组更加期待。

I.O.I迎出道10周年 正式讨论重组可能



I.O.I是在2016年透过《Produce 101》第一季出道的限定女团，成员包括全昭弥（Somi）、金世正、金请夏、崔有情等，在当时可谓红极一时。 短短一年活动期让许多粉丝感到意犹未尽。

虽然2019年曾传出重组消息，最终却未能成行。 然而随著I.O.I出道10周年即将到来，粉丝与业界对於她们再度合体的期待再次升温。 更有消息指出，连目前在中国活动的周洁琼也被点名可能参加，让I.O.I完整体的重组希望比以往都还高。

Wanna One重组传闻不断 但「军白期」成最大障碍



Wanna One透过2017年《Produce 101》第二季出道，创下多项纪录，却在2019年依约结束活动后，各自返回所属公司。 此后，虽不断传出重组的声音，却始终未能实现。

近期，成员李大辉与河成云在一档网路综艺节目中，再次表达对重组的期盼。 李大辉坦言：「虽然收到过不少重组提案，但希望能推出专辑、正式展开活动。」河成云则说很想再拍当年的团综，显示出成员间对重聚的热情依然未减。

然而现实层面上，成员们正处於接连入伍的阶段，因年龄层分布广，军白期问题严重，短时间内要促成完整体重聚，恐怕还需更多耐心等待。

粉丝期待与现实之间... 仍抱有希望

I.O.I、Wanna One、IZ*ONE有个共同点：即便解散多年，依旧拥有坚实的粉丝基础，且三组成员也时常在访问中流露对重组的积极态度。虽说至今距离真正的完整体活动仍有不少障碍，例如I.O.I虽然机会相对较大，但尚未有最终定案;Wanna One与IZ*ONE则连具体讨论阶段都未到。 然而只要成员持续表达意愿、粉丝也不断支持，总有一天，或许真的能再看到她们同台，带来属於「Produce 101」传奇组合的华丽舞台。

韩国网友评论：

1. 做了假票还谈什么再合体，太过分了吧

2. 别再说了... 别再说了....

3. 谁会希望这样啊

4. 现在就算做选秀也该被骂还嫌不够呢

5. I.O.I已经10周年了..？ 天啊

6. 谁会想看IZ*ONE重组ᄏᄏᄏ只有那些IZ叔叔吧;; 他们都快有孙子了吧

7. 反正因为服兵役也没办法

8. 我曾经是三团其中一团的粉丝，但我不希望他们再重组

9. 回忆只停留在当时最美好，现在再出来也不会有当时那种辉煌的样子了

10.不管军白期什么的，我本命实在太忙也不会参加

11.不是有因为造假刚组就解散的团吗？ 可是其他造假团还活动得好好的，甚至还谈到再重组，这不奇怪吗..

12.只做I.O.I就好

13. 真的再合体新闻总是快被忘了又出来，一旦以造假团身份聚在一起对彼此都没好处

14. X1最让人遗憾

15. 只要不提X1就好像没有造假一样ᄏᄏᄏᄏ

16. 突然？？ 也没期待过

17. 我也不懂为什么非得再合体不可，那三团根本没有再重组的理由

18. 新闻真的很莫名其妙，哪有人上节目被问会不会再合体会说不的？ 我家偶像也说对再合体很正面，但跟粉丝说现实上很困难

19. 每次说要再合体，Wanna One的粉丝和黑粉都疯了一样ᄏᄏᄏᄏ

20. IZ要是再合体一定会大爆，现在成员们人气都不是盖的

21. 我是其中一团粉丝，但不希望这样，放过孩子们吧CJ

22. 如果彼此心意一致，就算只为纪念做一次也可以啊，到底在叫人别做什么ᄏᄏᄏᄏ

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