金在中自曝前女友差点结婚：国中网恋异地奔现，双方父母都见过！

最近一期KBS综艺《新品上市便利餐厅》里，金在中第一次亲口分享了前女友的故事，居然已经到了双方家长都见过面的程度！

节目里，金在中看到妈妈腿脚不便，主动提出帮忙制作小菜，一边处理食材一边聊天。 妈妈提到在中的二姐已经有了孙子，让在中成为K-POP界第一位升格爷爷辈的爱豆。 在中忧心地说「我该怎么办啊」，爸妈异口同声地说你也结婚吧XD



妈妈又提在中八姐的儿子阿建，这位12岁的小大人曾经跟在中妈感慨：「我打算从现在开始交女朋友，因为舅舅年纪那么大了还没有女朋友。」在中愤愤不平地说这样讲会让人以为他从来没谈过恋爱，但实际上从前确实谈过，对方还来过在中家里。

在中妈表示那位女生很漂亮乖巧，父母也看起来慈祥端庄，当时一度很想让他们结婚，只可惜年纪太小。 在中反驳：「小什么，已经读国中了！」（原来是那么久远的故事XD）在中回忆道，当时韩国刚刚开始有网路，他在网上聊天与一位女生交换了照片，彼此都有好感。 在中将女方地址抄写在小本本上，一个人从故乡公州搭巴士去大邱，见到了「和照片上一模一样的她」。



在中与这位女生在游乐场约会之后含泪分别，女生也很想念在中，於是在父母陪同下从大邱来到公州的在中家。 在中感慨：「那时候，那就是所谓的浪漫与憧憬。」在中妈又抛出震撼发言：「现在也可以联络我们哦。」节目组立即打出字幕：欢迎20年前与在中一起去游乐场的女士联络节目组XD

在中妈说她也不想总是聊结婚话题，但面对「40岁老光棍」好像也没其他话题可聊，金在中再次反驳：「40岁怎么能算老光棍呢！」



观众纷纷被在中的恋爱往事逗笑：「吓我一跳」「把国中的事说得仿佛几天前一样kkk」「父亲表情复杂kkk」「在中越看越有魅力，对父母也很好」「连游乐场名字都记得，是有多怀念啊kkk」「40岁确实不小了，欧巴出道时的粉丝都已经结婚生子啦」。



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