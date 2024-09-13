《爱过之后来临的》坂口健太郎大赞：李世荣的日语实力超棒的！已经可以在日本发展了～

由日本演员坂口健太郎加上韩国演员李世荣共同演出的电视剧《爱过之后来临的》即将在9月27日公开，坂口健太郎也特别提到了李世荣的日语实力惊人。

9月13日坂口健太郎为宣传新作品《爱过之后来临的》接受许多韩国媒体访谈，也提到与李世荣的跨国合作，坂口表示两人在开拍前就进行多次的会议，每一次都会觉得李世荣的日文进步了很多，并且速度很快，让他非常惊讶。日语和韩语虽然有相似之处，但毕竟发音很不同，李世荣的学习进步速度让他与日本工作人员团队都相当吃惊。更说如果李世荣持续这样下去，加上她本身演技相当出色，应该很有可能进军日本进行活动。



坂口健太郎也提到自己为了本次合作，也看了李世荣的作品，包含历史剧《衣袖红镶边》，也提到在新作中他与李世荣有著相隔很远互相通电话的场面，这种以声音来传达情感的过程中，也让他感受到与李世荣的演技搭配相当契合，拍摄完毕后也听见大家对这场面很满意，觉得两人很登对，不知不觉坂口就觉得与李世荣变得更熟悉了，两人很合得来，演出也相当有默契。



《爱过之后来临的》是一部感性的爱情电视剧，剧情描述命运般的爱情结束之后，忘记了一切的女子「小虹」以及充满后悔的男子「俊吾」，两人在恋情结束后再度偶遇，有著始终如一不变的纯爱。本剧也因日韩双边合作而将展现属於两国的不同风貌，9月27日将於Coupang Play公开。



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