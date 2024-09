继9月澳门个唱 韩国独立艺人10CM宣布11月袭港开唱

韩国独立艺人10CM继9月於澳门开个唱后,亦宣布将於2024年11月8日(五)假香港麦花臣场馆举行由D-SHOW主办的「2024 10CM Asia Tour <10CM Closer To You> in Hong Kong」演唱会。

10CM在2024年密锣紧鼓地准备以及举办了一连串的演唱会。除了年初举行的KSPO DOME冬季演唱会外,一系列演唱会也顺利完成,包括最近在7月份完满落幕的首个粉丝演唱会 - 「2024 10CM 1st Fan Concert 10CM YOU」。在演唱会中,10CM更加首次挑战打鼓演奏!而以新加坡为起点的10CM亚洲巡演,经过马来西亚、泰国、菲律宾、台湾、日本和澳门等多场演出后,余下还有香港场和印尼的演出;历时5个月的亚巡终於快要接近尾声了。

为了帮首个香港粉丝见面会宣传造势,10CM公开了宣传影片。在影片中,10CM首先以广东话跟大家打招呼,接著非常有诚意地以全英文表示第一次在香港举办个人演唱会,感到非常紧张和期待,最后再以广东话跟粉丝甜蜜约定「我地到时见!」

10CM香港站演唱会门票将於9月9日(星期一)中午12时於「Cityline」官方网站公开发售,票价分别为HKD$1,180、$980、$880、$580及$480。购买$1,180和$980门票的粉丝可以获得团体合照(10人一组)、击掌环节、入场观看彩排以及特别版小卡等福利;购买$1,180门票的粉丝更可以获得亲笔签名海报,各位粉丝记得mark实以上抢飞日期和时间啦!

