金在中製作新女團「SAY MY NAME」最後一名成員公開！是IZ*ONE出身的本田仁美

新女團「SAY MY NAME」是金在中傾注心血製作的第一個女團,因此也受到許多 KPOP 粉絲們的關注。

近日,「SAY MY NAME」目前正在加緊準備今年10月出道,近日也陸續揭開成員們的神祕面紗,從 DOHEE、KANNY、MEI、JUNHWI、SOHA 到 SEUNGJOO,今日(13)中午通過官方 SNS 公開公開最後一名成員本田仁美。



公開的預告中,以耀眼的夜景、浪漫的夜空爲背景,本田仁美坐在建築物屋頂上。以可愛的外貌而自豪的本田仁美身後,有6隻貓咪走近,讓人想起之前公開的6名成員,而 SAY MY NAME 的故事引起大家的好奇心。



以 AKB48 Team 8 成員身份出道的本田仁美,在2018年參加 Mnet 選秀《PRODUCE 48》並作為限定女團 IZ*ONE 的成員活動,受到很多人的喜愛。而 IZ*ONE 出身的成員中,張員瑛&安俞真、金采源&宮脇咲良現在以組合 IVE 和 LE SSERAFIM 展開活動,權恩菲、崔叡娜、李彩演、曹柔理、金玟周、姜惠元也作爲 SOLO 藝人活躍在各自領域。



