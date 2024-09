V.I.P提前过年！GD & 大声惊喜亮相太阳演唱会《THE LIGHT YEAR》，时隔多年再唱BIGBANG经典《We Like 2 Party》《GOOD BOY》

BIGBANG成员太阳近两日在首尔举办个人演唱会,第二场嘉宾除了之前有透露风声的夫硕顺之外,最令粉丝惊喜的大概要数队友G-Dragon(GD,权志龙)和大声,一上台就将演唱会气氛推向高潮!

太阳2024年全新巡回演唱会《THE LIGHT YEAR》,昨日首场请来队友大声担任表演嘉宾,合唱了BIGBANG经典老歌之一《只会流泪的傻瓜》。 大声在太阳的钢琴弹唱中登场,令现场瞬间沸腾!



今天是演唱会第二天,太阳不仅与SEVENTEEN小分队夫硕顺合体表演《孙悟空》,大声还惊喜二度返场,唱到《We Like 2 Party》时队长GD也突然出现在舞台上,现场尖叫声已说明一切(同为V.I.P的小编也快要飙泪):



GD表示上台前在观众区欣赏太阳和大声的表演、认为十分优秀,大声则感慨三人同台的画面似乎是第一次。 随后,太阳和GD一起表演小分队GD X TAEYANG的歌曲《GOOD BOY》, 时隔多年舞台实力只增不减、令人心潮沸腾:



OH WTFFFFF PERFORMING AFTER ALL THESE YEARS AND HE ABSOLUTELY KILLED IT YOU'RE A FUCKIN LEGEND GDRAGON D-2 TAEYANG THE LIGHT YEAR #TAEYANG2024TOUR #THE_LIGHT_YEAR_VIBE #태양 #TAEYANG @Realtaeyang pic.twitter.com/o5GTgfHTxP

也许因为GD太久没发专辑也没公开表演,有粉丝激动称「太阳是地表唯一能把GD带回舞台的人」XD



Taeyang is only person on earth who could bring G-Dragon back to stage again T_T THANK YOU!#TAEYANG2024TOUR pic.twitter.com/dKifpenuYO