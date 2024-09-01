V.I.P提前过年！GD & 大声惊喜亮相太阳演唱会《THE LIGHT YEAR》，时隔多年再唱BIGBANG经典《We Like 2 Party》《GOOD BOY》
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V.I.P提前过年！GD & 大声惊喜亮相太阳演唱会《THE LIGHT YEAR》，时隔多年再唱BIGBANG经典《We Like 2 Party》《GOOD BOY》

KPOP   2024年9月1日   星期日18:34   Sani  

（封面图源：X@VIPwjsgmltmd、yeo_nnnnnn、gdtopremacy）

BIGBANG成员太阳近两日在首尔举办个人演唱会，第二场嘉宾除了之前有透露风声的夫硕顺之外，最令粉丝惊喜的大概要数队友G-Dragon（GD，权志龙）和大声，一上台就将演唱会气氛推向高潮！

太阳2024年全新巡回演唱会《THE LIGHT YEAR》，昨日首场请来队友大声担任表演嘉宾，合唱了BIGBANG经典老歌之一《只会流泪的傻瓜》。 大声在太阳的钢琴弹唱中登场，令现场瞬间沸腾！

今天是演唱会第二天，太阳不仅与SEVENTEEN小分队夫硕顺合体表演《孙悟空》，大声还惊喜二度返场，唱到《We Like 2 Party》时队长GD也突然出现在舞台上，现场尖叫声已说明一切（同为V.I.P的小编也快要飙泪）：

GD表示上台前在观众区欣赏太阳和大声的表演、认为十分优秀，大声则感慨三人同台的画面似乎是第一次。 随后，太阳和GD一起表演小分队GD X TAEYANG的歌曲《GOOD BOY》， 时隔多年舞台实力只增不减、令人心潮沸腾：

也许因为GD太久没发专辑也没公开表演，有粉丝激动称「太阳是地表唯一能把GD带回舞台的人」XD

此外，太阳睽违七年启动全新巡回演唱会《THE LIGHT YEAR》，将於9月26日和27日在日本东京、9月30日在东京、10月5日在香港亚洲国际博览馆 Arena、12月14日在台北流行音乐中心陆续开唱。
（图源：FB@livenationtw）

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