V.I.P提前過年！GD & 大聲驚喜亮相太陽演唱會《THE LIGHT YEAR》，時隔多年再唱BIGBANG經典《We Like 2 Party》《GOOD BOY》

BIGBANG成員太陽近兩日在首爾舉辦個人演唱會，第二場嘉賓除了之前有透露風聲的夫碩順之外，最令粉絲驚喜的大概要數隊友G-Dragon（GD，權志龍）和大聲，一上臺就將演唱會氣氛推向高潮！

太陽2024年全新巡迴演唱會《THE LIGHT YEAR》，昨日首場請來隊友大聲擔任表演嘉賓，合唱了BIGBANG經典老歌之一《只會流淚的傻瓜》。 大聲在太陽的鋼琴彈唱中登場，令現場瞬間沸騰！



今天是演唱會第二天，太陽不僅與SEVENTEEN小分隊夫碩順合體表演《孫悟空》，大聲還驚喜二度返場，唱到《We Like 2 Party》時隊長GD也突然出現在舞台上，現場尖叫聲已說明一切（同為V.I.P的小編也快要飆淚）：



GD表示上台前在觀眾區欣賞太陽和大聲的表演、認為十分優秀，大聲則感慨三人同台的畫面似乎是第一次。 隨後，太陽和GD一起表演小分隊GD X TAEYANG的歌曲《GOOD BOY》， 時隔多年舞台實力只增不減、令人心潮沸騰：



OH WTFFFFF PERFORMING AFTER ALL THESE YEARS AND HE ABSOLUTELY KILLED IT YOU'RE A FUCKIN LEGEND GDRAGON



D-2 TAEYANG THE LIGHT YEAR#TAEYANG2024TOUR#THE_LIGHT_YEAR_VIBE#태양 #TAEYANG @Realtaeyangpic.twitter.com/o5GTgfHTxP — (@gdtopremacy) September 1, 2024

지디 태양 굿보이 이게 진짜라니,,,,, pic.twitter.com/ntvGThD6yf — 칠칠이 (@trashbox_____) September 1, 2024

也許因為GD太久沒發專輯也沒公開表演，有粉絲激動稱「太陽是地表唯一能把GD帶回舞台的人」XD



Taeyang is only person on earth who could bring G-Dragon back to stage again T_T THANK YOU!#TAEYANG2024TOUR pic.twitter.com/dKifpenuYO — KLIFE (@8KLIFE) September 1, 2024

此外，太陽睽違七年啟動全新巡迴演唱會《THE LIGHT YEAR》，將於9月26日和27日在日本東京、9月30日在東京、10月5日在香港亞洲國際博覽館 Arena、12月14日在台北流行音樂中心陸續開唱。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞