美女们的友谊！继8月一起看电影后，BLACKPINK Jennie 给秀智送上应援咖啡车啦！

近日，BLACKPINK Jennie 给正在拍摄新剧《都会实现吗》的秀智送上两台应援咖啡车！

秀智在 IG 上传认证照并写下：「天啊！谢谢我们的 Jennie 。」公开的照片中，秀智身穿粉红色长袍，在 Jennie 送来的应援咖啡车前摆出造型，应援横幅也写著：「为秀智姊姊和《都会实现吗》的演员、工作人员加油！」



而 Jennie 在贴文下留言：「本来想要写『漂亮的秀智欧腻，都会 Jennie 吗』（剧名是 다 이루어질지니，把 지니 改成了 제니）。」秀智也回覆 Sweet Jennie。



8月电影《左轮手枪》媒体试映会在首尔举行，观众们发现 Jennie 和秀智也前来观影，在看完电影后，两人一起走出来，并和粉丝们打招呼、聊天。看到两人同框，不少网友和粉丝表示：「是个意外的组合呢」、「两人竟然认识」、「好神奇啊！但都好漂亮」等等。

수지 제니 이것 뭐에요 ? pic.twitter.com/oT1o7r2oCf — 럽어 (@SZ_LOV3R) July 31, 2024

另外，《都会实现吗》是金银淑编剧的新作，也是金宇彬和秀智继2016年《任意依恋》之后二度合作，讲述掌握对方生死权的感情过剩的「Genie」和感情缺陷「佳英」，因为不知道是幸运还是惩罚的三个愿望而展开的浪漫喜剧。



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