GD李珠妍复合？ 自拍照「背景&猫猫」跟男方家一样，9年5次传绯闻时间线回顾

李珠妍昨日在个人帐号PO出一张自拍，背景装潢和怀中的猫咪都与GD（G-Dragon，权志龙）家极为相似，引起网友猜测两人复合。

照片中，李珠妍坐在一张黑色沙发上，背后一侧是白色墙壁和绿色挂画，另一侧摆放了不规则形状的镜子。 网友翻出GD的IG小号（8lo8lo8lowme）之前PO出的家内照片，认为多处细节一致。





不止如此，李珠妍抱著一只灰色猫咪，颈部可见粉红色毛绒项圈。 粉丝都知道GD养了一胖一瘦两只灰色猫咪，之前在小帐也PO过猫咪正面照片，脖子上戴著GD代言的奢侈品牌的项圈，就是粉红色毛绒款。



部份网友认为GD与李珠妍的恋情无可厚非，至少好过与年轻女偶像传绯闻（指前段时间GD看Coldplay演唱会在IG PO照时tag TWCIE Sana后秒删）；女方似乎很想让人知道他们在一起，但GD似乎没这个想法，一直都很低调。

五次绯闻回顾

GD和李珠妍的恋情传闻可以回溯到9年前。 2017年10月，两人通过自拍app拍摄的影片外流，让他们的关系首次受到关注。



紧接著的11月，网友发现两人在2016年9月和10月就PO过很多背景相似的照片，包括玩滑索和飞行伞、牧场、餐厅、画有龙图案的墙壁等等，似乎在夏威夷一起旅行。对此，双方都表示只是好同事、没有交往。









2018年D社报导的「元旦情侣」就是他俩，称二人在刚刚过去的年底进行了4天3夜济州岛之旅，但当时双方都表示否认。



2019年5月，李珠妍又在个人帐号PO出和GD一起自拍的影片，随后删除。片中两人用了小鹿滤镜，GD还嘟嘴转头看著女方，看起来十分亲近。



最近6年都没有两人的更多消息，很多人以为他们已经分手，这次李珠妍自曝照片再次引发「复合」等猜测。

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