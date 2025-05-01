5月追这部！新剧《Good Boy》首版预告：朴宝剑＆金所泫演技大变身，从奥运金牌选手变成警察！

5月也有很多部新剧要播出！应该有不少观众在等朴宝剑、金所泫主演的《Good Boy》？看完预告好期待！

由朴宝剑、金所泫、吴正世、李相二、许城泰和太元硕主演的JTBC新剧《Good Boy》讲述通过奥运特招成爲警察的奖牌得主们，用警察证件代替奖牌，与充满不法行爲的世界进行斗争的故事，是一部结合喜剧、动作、爱情的电视剧。



今日也公开首版预告，影片以过去在国际大赛上获得奖牌的华丽英雄们展开，拳击金牌得主尹东柱（朴宝剑 饰）、射击金牌得主池汉娜（金所泫 饰）、击剑银牌得主金宗泫（李相二 饰）、摔跤铜牌得主高晚植（许城泰 饰）、铁饼铜牌得主辛在弘（太元硕 饰），他们在赛场上都散发著光芒。

但...这份光荣没有持续太久，接下来的场面是，通过特招成爲警察的他们生活变得有点寒酸。而他们的心再一次被点燃，是因爲仁城市最大的反派登场，他们握紧了正义的拳头。尹东柱说著：「在把对方击碎之前，回合还没有结束呢！」最后出现他炙热的眼神，再配上配乐让人觉得很热血呢！



制作组表示：「《Good Boy》是克服失败再次奔跑的年轻人的故事，爲了恢复熄灭的火种，我们做好向非良心、犯规痛快他们做出上勾拳的准备。打破寒酸的日常生活，重新开始奔跑的他们，将在观众们的心脏上点燃炽热的火花。」



另外，《Good Boy》由《怪物》、《坏妈妈》沈娜妍导演执导，《打架吧鬼神》、《火星生活》李大日编剧执笔，将在5月31日首播。

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