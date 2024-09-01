力挺始源！Super Junior利特&神童客串《DNA恋人》大跳〈Sorry, Sorry〉，始源这Part大走音XD

Super Junior始源（崔始源）与郑仁仙主演《DNA恋人》（DNA Lover）热播中，早在开播前戏剧发布会上，始源便透露队友利特和神童会客串，这三人组合也是今年初刚出道的小分队L.S.S.。

*先前报导：

〈【影片】《DNA恋人》制作发布会：崔始源感谢Super Junior利特神童倾情客串〉

还记得第一集始源在剧中偷偷跳起L.S.S.歌曲〈JOKE〉吗？昨（1）日播出的最新第5集，始源直接把两名队友利特和神童带来了，两人客串KTV员工，加入始源饰演的沈延宇和郑仁仙饰演的韩素珍所在的包厢，原因是什么？始源点播Super Junior名曲〈Sorry, Sorry〉啊！利特和神童自然而然跟著跳还想反客为主，让沈延宇一度傻眼，不过顺利逗笑韩素珍。



但最傻眼的应该是，沈延宇自称会唱歌又会跳舞，听起来看起来是都不错，但他竟然在〈Sorry, Sorry〉普遍认为最不需要技巧的「灯灯灯……」大走音！神童都觉得不可思议吧，毕竟他经常自嘲自己只需要唱「灯灯灯……」XD。



▼相关影片（《DNA恋人》香港观众可至黄Viu收看，沈延宇走音剧情是后续韩素珍的回想了）





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