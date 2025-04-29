【韩网热门】GD银行代言广告登上美国拉斯维加斯球体地标Sphere

韩亚金融集团今日宣布与新任品牌代言人GD（G-Dragon，权志龙）合作推出宣传企划「On AiR in Las Vegas」，将於4月29日至5月5日在美国拉斯维加斯的全球最大LED球形巨幕「Sphere」进行播放，广告影片将於今日下午6点正式公开。

▽现场影片真的很美很有sense！



韩国网友评论：

1. 天呐太帅了！规模好大型

2. 吓我一跳，以为他要在那里开演唱会

3. 帅是很帅，但有必要在美国打这个广告吗？ 甚至是在拉斯维加斯？

4. 韩亚金融不是内需企业吗？ 还是先想想怎么救国内经济吧

5. 与其把钱花在没用的地方，还不如提高利率、降低手续费回馈客户

6. Sphere广告费超贵的（*有说法是一天45万美元），韩亚银行的代言人也很多，真的在广告费上花不少钱kkk

7. 很多韩企开始在美国扎根，银行也要进行全球化啊，应该是为了全球市场营销才把GD加进去吧

8. 出於好奇搜了一下，原来在美国也有分行啊

9. 在这里花钱真是没救了，还不如用当红偶像kkkk马上就能想到几个人选，真可惜

10. GD和银行广告真的不搭

11. 这些留言怎么回事，大家干嘛对GD这么大恶意啊？

12. 那里的广告费有多高你知道吗ᄏᄏᄏ 一定是有原因才选那边投广的

13. 在海外打广告应该是希望获得国内媒体报导，从而间接产生宣传效果。 如果GD在国内拍广告，大家可能就略过了，而现在就变得很有话题性

14. 找了一些Sphere的广告来看，真的很神奇很厉害...

出处：https://theqoo.net/hot/3714710317

图源：韩亚金融集团

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