G-Dragon 不愧是大势中的大势！年度企划歌曲〈Good Day 2025〉强势登上音源榜冠军

BIGBANG 歌手 G-Dragon 以制作人身份参与的企划歌曲〈Good Day 2025〉登上了音源排行榜的冠军一位。该曲於 24 日下午 6 点公开后，在 Melon HOT 100 上攀升至第1名，并在Genie拿下第2、Vibe国内榜第1、Bugs第4...等，横扫主要榜单，成功引发热烈回响。

尽管是翻唱作品，仍延续了 G-Dragon 先前发行的单曲〈TOO BAD〉的声势，再次证明了他的音源强者实力。



话题综艺节目《Good Day》企划是由 G-Dragon 提案而启动的。他表示：「希望能将音乐的力量用在美好的人与事物上。」金泰浩 PD 对此理念产生共鸣，双方一同策划本次企划。参与阵容横跨各界，聚集了曹世镐、郑亨敦、Defconn、Code Kunst，以及演员黄晸珉、金高银、艺人旗安84、洪真庆、主厨安成宰、「88line」成员丁海寅、任时完、李洙赫、黄光熙、BIGBANG的太阳与大声、2NE1的CL、SEVENTEEN小分队夫硕顺、DAY6、aespa...等等约 20 多位明星。



G-Dragon 将都市孩子们的〈心电感应〉（Telepathy）与〈月光窗边〉重新编排为 2025 年版本，赋予歌曲跨世代的崭新诠释。他为每位成员量身分配演唱段落，并在与郑亨敦的录音过程中结合综艺感与制作功力，提升完成度。副歌高潮部分由黄晸珉以深具感染力的高音增添情感，太阳则以招牌高音稳住全曲核心。



MV 也同步公开。透过 VHS 怀旧风格的色调与字幕演出，令人联想到 90 年代MV录影带的文化，勾起各世代的共鸣与怀旧情怀。影片公开仅 14 小时即登上 YouTube 音乐热门上升影片第 2 名。



而部分企划收益将回馈社会。制作公司 TEO 此前已进行森林火灾灾后复原的捐款，未来也将持续捐赠给弱势儿童与青少年群体。

粉丝反应也十分热烈，SNS 上纷纷留言：「G-Dragon 果然是 G-Dragon」、「竟然能把这两首歌融合得这么和谐」、「每年都会记得 2025」、「不只是回归，连这种企划也都太感人了」等，各式各样的赞赏不断涌现。

另一方面，G-Dragon 将於下月 10 日起从东京巨蛋开跑第三次世界巡回演唱会《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR 'Übermensch'》。

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