二代团回来了！SS501金贤重&许永生&金奎钟重组更名「FIVE O ONE」，7月开展世巡纪念出道20周年

今日上午，金贤重所属社HENECIA宣布SS501成员金贤重、许永生、金奎钟将展开出道20周年纪念企划，从7月起以首尔为起点展开世界巡演、与全球粉丝见面，为等待已久的粉丝们送上独特的回忆。

SS501於2005年出道，由金贤重、许永生、金奎钟、朴政珉、金亨俊组成，是第二代男团中的代表性人物。 SS501发行过很多人气歌曲，例如〈U R MAN〉、〈LOVEYA〉、〈Snow Prince〉、〈Love Like This〉等等，其中《因为我太傻》还成为经典韩剧《花样男子》主题曲，金贤重亦在剧中饰演F4之一、韩版花泽类「尹智厚」。





这段时间以来，成员们分别签约不同公司展开个人活动，处於单飞不解散状态，队长金贤重亦经历了长达6年的私生活纠纷，最终在2020年以胜诉告终。如今金贤重、许永生、金奎钟宣布以「FIVE O ONE」为名重新开展团体活动，预计从7月首尔演出起展开全球巡演，与各地粉丝见面。尤其是SS501曾在日本获得极大人气，因此三人以「FIVE O ONE」之名回归后的表现格外引人期待。



全新开设的官方SNS也公开了回归预告影片，搭配象徵三人归来的心跳声，以及隐身在黑暗中的身影，令粉丝对这场久违的重逢更加期待。



▽SS501经典歌曲回顾〈U R MAN〉



▽〈因为我太傻〉



▽〈LOVEYA〉



▽〈Love Like This〉



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