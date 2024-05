韩国女团MAMAMOO队长SOLAR再度袭港首开个唱！接受YONGSOON建议写歌以主打歌《But I》夺冠

韩国女团 MAMAMOO 队长、实力主唱 SOLAR 将於 7 月 7 日再度来港与粉丝见面,并在亚洲国际博览馆 11 号展馆举行由光尚娱乐举办的《 SOLAR 2nd CONCERT [COLOURS] IN HONG KONG 》。

SOLAR 在上月相隔 2 年 1 个月后再次以个人身份回馈,凭全新迷你专辑《 COLORS 》打入全球 iTunes 专辑排行榜第 4 位,而主打歌《 But I 》更得到韩国音乐节目《 The Show 》第一位。 她表示今次的专辑最能表现自己,也是本人最喜爱的专辑。 六首收录曲分别以不同的风格呈现,而当中四首歌更是由 SOLAR 亲自作曲,展示出多才多艺的一面。当中,主打歌《 But I 》更是SOLAR接受了粉丝的意见,希望她可以写出一首强势、令人痛快的「男友驱赶曲」,继而衍生出来的作品。



今次演唱会是SOLAR出道十年来首次以个人歌手身份进行亚洲巡回演唱会。她更特别希望可以直接在演唱会上用准备的表演去答谢 MOOMOO 们的支持。 SOLAR 又指:「很久没有近距离见到粉丝们了,多得了一直支持我的粉丝们才能得到力量。我会在即将举行的巡演中,以更好的音乐和舞台报答大家。」相信对於 MOOMOO 们来说也会成为别具意义的回忆,让大家更期待今次的演唱会。



今次演唱会不但全场均有香港场特别版小卡,当中部份票价有欢送、彩排环节之外,更有机会可以和 SOLAR 一对一合照,大家记得要把日期记下,不要错过和偶像近距离互动的机会。



《SOLAR 2nd CONCERT [COLOURS] IN HONG KONG》

日期:2024 年 7 月 7 日(星期日)

时间:晚上 8 时

场地:亚洲国际博览馆 11 号展馆

票价:港币$1,588 / $1,288 / $888

公开发售日期及时间: 2024 年 6 月 7 日早上 10 时

售票网站:BOOKYAY

更多详情请留意主办方光尚娱乐的社交媒体。

