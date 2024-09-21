MAMAMOO华莎新歌曲风激似鸟叔PSY？ 《NA》「抓pp编舞」引争议，亲自解释意图：「男孩气的调皮」

MAMAMOO成员华莎近日发行新歌《NA》，编舞中「抓pp」的动作一公开就引起讨论，有人斥责低俗耸动，也有人认为很好地表现了华莎的大胆个性。 对此，华莎和编舞师有话要说！

继轰动一时的《Maria》之后，华莎时隔4年在本月19日发行第二张迷你专辑《O》，主打歌《NA》展现了华莎心目中的自我，以轻快的舞曲形式表达不在乎他人目光、自由展现自我、以及渴望疯狂的情感。



歌曲公开后，动感节奏令不少网友联想起鸟叔PSY的曲风、感觉交给PSY唱也不违和，而实际上这首歌的作词作曲也确实有PSY参与，出现这样的反响不算意外。 比较有争议的是副歌编舞「抓住pp向上提」的动作，有人认为奇怪又低俗、既不帅气也不性感、甚至令人感到不适，忧该如何邀请其他艺人做challenge；也有人认为歌曲本身很好听，编舞也只是展现了华莎一贯追求的大胆奔放风格。



今日，华莎通过个人YT频道公开与编舞师Kirsten一起做的问答影片，两人都表示编舞中最喜爱的部分就是这一段。 华莎原本对这首歌不够确信，直到看到这一编舞：「对於我这个人做出了说明。 某方面来看也许有些刺激性，但上下摇摆臀部并非出於不好的意图，而是想给人男孩子气的感觉。」



Kirsten表示是自己提出这一设计，同僚们看了之后都很称赞：「就是它了！ 有点调皮，让人想跟著跳又感到害羞。」



对於华莎和编舞师的说明，网友依旧反响不一，有人认为确实很调皮可爱、很独特，是只有华莎能消化的编舞; 也有人仍旧表示无法理解，并指出华莎和编舞师的动作略有出入，编舞师的动作还算可以接受，华莎则更加大胆狂放，即便明白设计意图仍难以认同。



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