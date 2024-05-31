《联结》高中麻吉留下未解谜团！王牌刑警池晟遭绑架，与记者田美都莫名成为遗产继承人！（EP.1–2）

[有雷]日前刚开播的SBS追凶悬疑剧《联结》，一开播2集就祭出剧情紧迫感。身为扫毒组的王牌刑警，池晟在一次任务后受升迁表扬，却突然遭绑架，清醒后发现自己竟被药物控制！高中老友也离奇死亡，饰演记者的田美都与池晟是高中同学，在告别式上却被指定为巨额遗产继承人！

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缉毒组菁英刑警张在京（池晟饰）进行潜伏任务并成功逮捕毒虫，亦获得内部升迁表扬。在升迁的这一日晚间，在京的高中老友朴准瑞找上门来，从两人的言谈看起来，似乎因为以往曾有嫌隙而感情不好。但朴准瑞说了一句「只希望在更晚之前，想把一切都回归到原位」后悔自己20年前的过错，之后也就离开了。但就在隔天，在京却收到了这位老友在工地坠楼死亡的消息，被判定为轻生。



在京在聚会后收到一则简讯，写著Doctor以及数字「1882」，这数字是他在高中时期与朴准瑞的求救密码，令他好奇传简讯的Doctor究竟是谁？不过他却联系不上老友朴准瑞了。在京突然消失了三天，在地铁站苏醒，但精神相当涣散。他收到线报必须去追一个疑犯，但过程中身体相当不适，甚至还被对方抢夺警枪并打晕。



在京摸到自己口袋中有黄色药丸，这也是最新型的毒品，Doctor传来了在京消失期间被这款药品控制的影片，让在京意识到自己已经被喂毒成瘾，但他必须向内部同仁隐瞒这个事实。在京到工地探查朴准瑞死亡的现场，但却在当场晕倒被送医。当医师给他抽血时，他挣扎著并且喝掉自己的血液样本，以免被查出毒品成分，最后才若无其事地走出来，同仁已经开始起疑。



在京开始追查朴准瑞手机里最后通话的几人，包含了本次负责此命案的检察官朴泰振（权律饰），高中同学元宗洙、吴致铉，还有担任记者的吴允珍（田美都饰）。在京要求解剖验尸，但死者的太太并不同意，其他这些相关人等也支持直接跳过解剖而入殓。但张在京并未放弃，仍然留在告别式现场等待说服家属。因为在京认为这起案件并非轻生，而应该是他杀。



检察官朴泰振在此时向大家宣布死者留有遗书，并且在生前分别投保了3家寿险共50亿元的巨额保险。还在遗书上指定他的保险金受益人，分别为张在京以及吴允珍！两人得知后相当错愕，到底这命案的真相是什么？以毒品试图控制在京的Doctor与死者又有什么关联？



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