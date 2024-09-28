MAMAMOO辉人solo活动时发现自己有「舞台恐惧症」：出道10年来，第一次害怕站上舞台

女团 MAMAMOO 的辉人出演金在中主持的《在朋友》时，透露了solo活动时的困难，是团体活动时从未感受到的一大难关。

热门网综《在朋友》迎来了solo歌手辉人出演，金在中热烈欢迎，而且辉人还是节目史上第一位「从头到尾直呼在中名字」的来宾，虽然是用平语模式（不说敬语）进行，但通常来宾会叫「前辈」、「OPPA」、「哥」之类的，让金在中有了全新的感受～。XD



而辉人目前是「自由身」无合约的FA状态，金在中立刻进入经纪公司老板的模式，一边采访聊天、一边询问对方有没有意愿加入，开启了面试模式，过程相当爆笑！



到了节目尾声，金在中询问辉人solo活动巡演时，最难适应的情况是什么？此前，辉人表示solo活动时真的成长很大，之后又分享自己第一次感受到了「舞台恐惧症」，团体活动时，从来没有因为紧张而无法表演的情况，但是独自上台却感到很害怕，所以花了很多时间克服这件事。



辉人：「说实话，现在还是有一点（害怕的感觉），但是一次次的巡演下来逐渐克服了，但是真的很辛苦。毕竟大家从团队中看到的我，肯定会有一定的期待，我不想损害团队的声誉，这种压力也是存在的。」一席话让粉丝们看了很心疼，也纷纷留言为她加油打气。



▼节目上，两人没排练过却很自然的合声唱出东方神起的热门曲〈Love in the ice〉，真的是太好听啦！影片已定位在11:17。（实力派的相遇～）



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