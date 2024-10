K-pop二代团oppa金贤重冬至开show ，巡演最后香港站 1:1合照福利最珍贵

最近K-pop界其中一个热门话题就是世代定义,当中说到二代团的代表人物,一定少不了SS501的队长金贤重。不论他主演的大热韩剧,如《花样男子》、《恶作剧之吻》,还是个人歌曲都令人难以忘怀。因此主办单位DAYMAKER今天正式宣布,金贤重的2024 KIM HYUN JOONG CONCERT “THE LAST DANCE” CONCERT IN HONG KONG,将在2024年12月21日於香港麦花臣场馆盛大举行。而香港站更是今次巡演的最后一站,绝对是“THE LAST DANCE”中的last dance,必定引来亚洲其他地区,以至世界各地的粉丝,来港跟oppa见面!

金贤重自出道后,不论在K-pop、韩剧等不同界别都取得亮丽成绩,而且他更曾经连续5年在香港夺得雅虎投票的最受欢迎韩国歌手,他在香港的人气绝对不用怀疑!其个人出道作〈Break Down〉分别夺得韩国KBS音乐节目《MUSIC BANK》和Mnet的《M COUNTDOWN》连续两星期冠军歌,为其音乐事业写下重要一页。而之后再发布的第二张个人专辑主打歌〈Lucky Guy〉也成为《MUSIC BANK》的冠军歌,足以证明金贤重对音乐的热爱和努力付出。



另一方面,金贤重本身也从没有停下来,好像他早前便为了今次的巡回演唱会,特别制作和发布新歌《CAGE》,其强劲的节奏,以至oppa在MV内表演的精彩舞蹈,均一致获得好评!因此,在今次巡演的首尔、东京、墨西哥城等站,金贤重也将这首新歌作为演唱会的重要部份,成功把现场气氛炒热!如想现场欣赏oppa这首新歌,以及为他应援,就一定不能错过今次香港场的最后机会。



难得今次金贤重的香港演唱会,适逢於冬至晚上举行,oppa就特别为香港观众预备了最温暖的福利。当中首推最珍贵可以跟金贤重的1:1合照,而且名额更只得30个,绝对令VIP门票更加抢手!其他还有VIP记念挂卡及挂绳、观看彩排,以及金贤重亲自写上中文的签名小卡。而宠爱粉丝的oppa为了跟每位粉丝眼神交流,更特别给予全场购票观众的Hi-Touch击掌机会,为大家创造难忘的冬至之夜,有关福利分配方式可参考附图。



多年不见,不论香港,还是澳门等地的粉丝,也一定非常想念金贤重!想好好把握跟oppa再次近距离见面的机会,就要记著2024年10月31日星期四早上11时的重要时刻,因为2024 KIM HYUN JOONG CONCERT “THE LAST DANCE” CONCERT IN HONG KONG门票,便会於KKTIX公开发售,票价分为VIP $1,880、$1,380和$980。如想知道更多金贤重演唱会的消息,可留意主办单位的FB, IG等社交媒体更新,以及新闻公布。

2024 KIM HYUN JOONG CONCERT “THE LAST DANCE” CONCERT IN HONG KONG

日期:2024年12月21日(星期六)

时间:晚上7时

场馆:旺角麦花臣场馆 MacPherson Stadium

票价:港币 VIP $1,880 / $1,380 / $980

公开售票:2024年10月31日(星期四)上午11点

订购网站:KKTIX

经纪公司:HENECIA

主办单位:DAYMAKER CREATIVES

协办单位:THE MUSE

赞助:Silver Brillant Limited



