Teen Top天地接棒Niel来台会Angel，准备大聊心内话

韩国大势二代男团Teen Top成员天地将接棒Niel首次来台，将於7月21日（日）进行粉丝见面会。这次见面会不仅会有精彩的表演，更有全场击掌以及与粉丝合照的福利。节目 内容及福利都让Angel们能够近距离感受天地的魅力。Teen Top 近期在「2024 K-POP灶咖大赛」暂居「灶咖」第四名，也显示出台湾粉丝对他们支持的热情，让他们来台活动次数频繁，Teen Top听到这个选拔，笑说：「我们想一直一直一直去。」

天地对於这次见面会表示：「这是我自己第一次在台湾办个人见面会，之前去台湾的时候，都会有团员一起，这次只有我一个人，其实真的蛮紧张的，不过很期待能与粉丝们

创造很多的美好回忆。」但被问到已经单独去过台湾的Niel是否有推荐些什么必吃或是必逛的东西时，天地笑著说：「这次合作的主办单位就是Niel推荐给我的！（笑）」同时他不小心透露：「这次除了会在见面会上表演前阵子刚发行的专辑歌曲之外，还会有与粉丝近距离互动的环节，现场粉丝还有机会可以听到我的『心内话』。因为准备了跟以往的见面会不太一样的内容，想到就觉得好兴奋也很开心，希望粉丝们会喜欢这次的表演。除此之外，还有准备惊喜给Angel们，真的很希望能带给粉丝一个美好的夜晚、希望她们的梦中都有我。」



天地对台湾粉丝的热情念念不忘，也很想念台湾美食。他特别提到：「先前听Niel分享他上次来台吃到的美食，每样都好诱人喔！让自己对台湾美食很期待。所以很希望这次来台可以有机会把Niel介绍的美食都吃到，还频频跟工作人员讨论来台要吃些什么。」除此之外，天地更是一有空就会问工作人员一些简单的中文，更表示前阵子在韩国举办视讯签名会时，也从粉丝身上学了不少中文。同时他也希望能趁著这次见面会，可以到处走走逛逛。天地说：「这次真的很想到处逛逛，对很多景点都想去，很期待有机会可以到处去踩点，还是我的Angel们有想推荐景点呢？！也许我们会巧遇喔！！！」台湾七月非常炎热，问起天地的消暑秘方。天地笑说：「对耶！听说台湾会很热耶！是真的会很热吧！我的消暑秘方，就是跟Angel们在一起。只要有他们陪我一起享受舞台，就可以一起战胜炎热。」



聊起近况，天地表示：「前阵子发行了个人最新专辑，还到日本跟韩国举行粉丝见面会及专辑签名会。这阵子可以到各地看看Angel们，觉得自己是个幸福的人，也希望这次台

湾见面会能带给现场粉丝们满满幸福感。」天地看到Niel演唱会门票的销售佳绩，所以他也特地拍摄一段售票讯息的影片，没想到影片一上架，就立刻让粉丝们大喊好可爱。她们看到天地在影片中可爱的说著：「对吧？！对吧？！」粉丝们就忍不住对著萤幕的他说：「你说的都对！要什么，我都可以给你。」见面会的门票即将於本周六（6/1）开卖，粉丝们千万不要错过天地带来的精彩表演！

【The bookmark of missing ChunJi 2024 Fanmeeting in Taipei】

活动日期：2024/07/21 （Sun.） 18:00（依照现场实际情况为主）

演出地点：CLAPPER STUDIO（三创生活园区5楼、台北市中正区市民大道三段2号）

售票日期：2024/06/01（Sat.）18:00 pm

购票网页：https://tixcraft.com/activity/detail/24_chunji721 （本场活动采实名制售票，有设置问题）

票价：NT$ 4,800 NT$ 3,800

主办单位：FU Entertainment ＆ Trendx Entertainment

购票福利：

1.全场击掌

2. A区可以参与团体合照（10人为一组，共30组，共300名）

3.将於活动当天在现场抽出10位A区票卷以及2位B区票券的歌迷朋友，随机赠送艺人拍立得乙张（共12名）

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