韓國女團MAMAMOO隊長SOLAR再度襲港首開個唱！接受YONGSOON建議寫歌以主打歌《But I》奪冠

韓國女團 MAMAMOO 隊長、實力主唱 SOLAR 將於 7 月 7 日再度來港與粉絲見面，並在亞洲國際博覽館 11 號展館舉行由光尚娛樂舉辦的《 SOLAR 2nd CONCERT [COLOURS] IN HONG KONG 》。

SOLAR 在上月相隔 2 年 1 個月後再次以個人身份回饋，憑全新迷你專輯《 COLORS 》打入全球 iTunes 專輯排行榜第 4 位，而主打歌《 But I 》更得到韓國音樂節目《 The Show 》第一位。 她表示今次的專輯最能表現自己，也是本人最喜愛的專輯。 六首收錄曲分別以不同的風格呈現，而當中四首歌更是由 SOLAR 親自作曲，展示出多才多藝的一面。當中，主打歌《 But I 》更是SOLAR接受了粉絲的意見，希望她可以寫出一首強勢、令人痛快的「男友驅趕曲」，繼而衍生出來的作品。



今次演唱會是SOLAR出道十年來首次以個人歌手身份進行亞洲巡迴演唱會。她更特別希望可以直接在演唱會上用準備的表演去答謝 MOOMOO 們的支持。 SOLAR 又指：「很久沒有近距離見到粉絲們了，多得了一直支持我的粉絲們才能得到力量。我會在即將舉行的巡演中，以更好的音樂和舞台報答大家。」相信對於 MOOMOO 們來說也會成為別具意義的回憶，讓大家更期待今次的演唱會。



今次演唱會不但全場均有香港場特別版小卡，當中部份票價有歡送、綵排環節之外，更有機會可以和 SOLAR 一對一合照，大家記得要把日期記下，不要錯過和偶像近距離互動的機會。



《SOLAR 2nd CONCERT [COLOURS] IN HONG KONG》

日期：2024 年 7 月 7 日（星期日）

時間：晚上 8 時

場地：亞洲國際博覽館 11 號展館

票價：港幣$1,588 / $1,288 / $888

公開發售日期及時間： 2024 年 6 月 7 日早上 10 時

售票網站：BOOKYAY

更多詳情請留意主辦方光尚娛樂的社交媒體。

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞