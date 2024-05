韩国「二代男团」HIGHLIGHT出道15年，相隔六年6月来港开骚见粉丝！门票将於5月24日公开发售

二代男团HIGHLIGHT於2009年出道以来一直深受亚洲粉丝欢迎,早前四位成员尹斗俊、梁耀燮、李起光、孙东云率先来港参加大型演出见粉丝,不足一个月四子就宣布将会举行亚洲巡回演唱会!

而香港站更落实定於6月22日举行,今次是HIGHLIGHT继2018年之后相隔六年再次在香港举行单独演出,相信一定会跟一众Light(HIGHLIGHT官方粉丝称号)留下美好回忆。

HIGHLIGHT出道多年有无数经典歌曲,当中包括《Shock》、《Fiction》、《Plz don't be sad》等,而今年3月HIGHLIGHT更推出第五张迷你专辑《Switch On》,凭藉主打歌《Body》荣登音乐节目第一名双冠王外,更在网络上掀起一波「抖肩舞」热潮!今年10月HIGHLIGHT将迎来出道15周年,组合早前跟前公司「CUBE娱乐」达成协议成功拿回原属组合名「BEAST」的商标使用权,早前在韩国举行三场演唱会甫开卖更全数售罄!



《HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN HONG KONG》将於6月22日在香港亚洲博览馆Hall 10举行,开票会於5月23日在BOOKYAY进行优先购票,5月24日在Cityline正式公开发售。作为15周年演唱会,到底HIGHLIGHT到时会演出甚么热门歌曲及崭新舞台,粉

丝们绝对要拭目以待。

《HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN HONG KONG》

日期:2024 年 6 月 22 日 (星期六)

时间 : 晚上7时

地点 : 香港亚洲博览馆Hall 10

票价 : 港币 $1688/ $1288/ $888

优先购票:2024年5月23日BOOKYAY用户优先

公开发售:2024年5月24日

订购网站 : Cityline





