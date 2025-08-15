IVE 无端卷入反日争议「燃烧的纸鹤有暗喻？」MV 导演出面澄清！

人气女团 IVE 无端卷入反日争议。部分日本网友质疑预告片中，燃烧纸鹤的画面有问题，并指出影片公开日期正好是长崎原子弹投下80周年的前一天。（8月9日）

负责预告影片制作的 OUI 导演 13 日在社群平台解释：「这是为了表现阻碍恋人爱情的『邪恶丘比特』（evil cupid）概念，燃烧象徵爱情的纸鹤只是演出安排，完全没有其他含义。」



IVE 於本月 8 日公开第四张迷你专辑《IVE SECRET》的预告片，大胆颠覆明亮可爱的丘比特形象，展现冷冽的「邪恶丘比特」概念。成员们以丘比特造型登场，有人燃烧纸鹤，有人摧毁长著翅膀的物件，甚至用枪射击独角兽玩偶。



部分日本网友将这些画面解读为表达反日情绪，特别是影片公开日期恰逢长崎原爆前一天，并猜测选择由日本籍成员 Rei 来呈现，是刻意的反日表达。（ 日本人将折纸鹤，视为祈求和平、健康、长寿、幸福的象徵。）



他们还提到成员 Rei 穿著印有「I’m sorry」字样的服装，猜测选择由日本籍成员 Rei 来呈现，是刻意的反日表达，并解读为凸显日本是二战战犯国的暗示。



反之，韩国网友则指出日本方面的反应过於牵强，强调在韩国纸鹤象徵爱情，而「I’m sorry」只是单纯的品牌名称，很多偶像都穿过这个牌子。

《IVE SECRET》是一张颠覆既有形象、展现立体世界观的专辑，共收录 6 首歌曲。成员们展现更成熟的音乐实力，张员瑛参与主打歌〈XOXZ〉，Liz 则参与收录曲〈Midnight Kiss〉的作词。新专辑将於 8 月 25 日下午 6 点在各大音源平台发行。



