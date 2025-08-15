K-POP盛事提前揭晓！G-Dragon、IU、DAY6、Rosé夺下「最佳音源奖」

一年一度的韩流盛典——「2025 K WORLD DREAM AWARDS」还没开办，就先丢出了一颗震撼弹！主办方抢先公布了「最佳音源奖」得主，名单一亮相，粉丝们直接嗨翻——G-Dragon、IU、DAY6，以及BLACKPINK的Rosé通通上榜。

颁奖典礼将於8月21日在首尔松坡区的蚕室室内体育馆热闹登场，到时现场势必星光熠熠、尖叫声不断。

G-Dragon

时隔7年多，GD去年10月终於带著Solo曲《POWER》回归，一出手就横扫各大音源榜，稳坐K-POP天王宝座。 更夸张的是，他今年2月推出的正规三辑《Übermensch》里，《TOO BAD》、《TAKE ME》等歌曲也依旧牢牢占据海内外榜单前列，根本行走的「排行榜收割机」。



IU

今年5月，IU带著第三张翻唱专辑《花书签3》华丽回归。 主打歌《Never Ending Story》以及专辑所有收录曲几乎霸榜各大榜单，再次证明她是「音源女王」无误。



DAY6

「信听」乐团DAY6靠著《让我成为那一页》、《很漂亮》、《Welcome to the Show》等歌曲逆袭热播，人气飙升。 去年9月发表的迷你九辑《Band Aid》主打歌《融化》直接「融化」了粉丝的耳朵，今年5月的单曲《Maybe Tomorrow》更是一发行就冲上国内音源榜冠军。



BLACKPINK Rosé

Rosé去年10月与Bruno Mars合作的《APT.》在全球引爆热潮，不只称霸韩国排行榜，连美国Billboard都被她「冲破天花板」。 同年12月推出的首张正规专辑《rosie》，成功延续〈APT.〉的热度，稳固了她在国际舞台上的个人地位。



据主办方介绍，「2025 K WORLD DREAM AWARDS」是以「K文化强国」首尔为舞台的最大韩流K-POP盛会，届时不仅会汇聚在全球发光发热的K-POP明星，还有各界名人同场亮相，绝对是粉丝们的年度盛宴。

