【韩网热门】抑制吃宵夜念头的方法！网友爆笑留言：我是黑心公司

大家有没有吃宵夜的习惯呢？明知道不健康，却敌不过美食的诱惑。

最近韩网上有网友分享了抑制宵夜念头的内容，表示「医生说，上司毫无徵兆地突然让你半夜加班，你会不会很恼火。吃宵夜对身体来说就是这种感觉，让我不要吃」。消化器官：我都已经下班了！！！！！

韩国网友评论：

1. 大脑和消化器官好好商议一下吧

2. 我现在是上司的立场，就想让肠胃加班怎么了？ 就想耍耍上司的威风，让肠胃滚回来

3. 那么肚子饿的信号，是你家猫不小心发错kakaotalk了吗

4. 我的肠胃没有下班时间

5. 晚饭早点吃，早点睡，可以忍过去

6. 肠胃啊，对不起，但是吃完宵夜再睡的确第二天身体更疲惫

7. 是大脑让我吃的啊，肠胃你就老老实实听话吧

8. 就是肚子饿啊，我能怎么办？

9. 大受冲击，以前对不起你了，肠胃啊

10. 不好意思，我是黑心公司

11. 有时候还是有加班必要的

12. 1年5次的频率就宽容一下吧

13. 我不是社长吗？我还不能做决定？

14. 可是大脑很喜欢怎么办

15. 再怎么说到最后都会听上司的话，发火也没用，选择权不在消化器官那里

16. 我加班了，那你也加班吧

17. 我加班了啊， 所以我的身体啊，主人都都在加班，难道你要在一边玩吗？

18. 明明是肠胃让我放食物进去的

19. 不就是让你们加个班嘛？所以说现在的肠胃都不行

20. 但是你们上班很晚啊

21. 大脑、舌头、肚子和身体都需要，消化器官也很满足啊

22. 我在加班，你（消化器官）一个人独自下班？

23. 我们是一个身体啊，所以你也必须加班

原文：https://theqoo.net/square/3239752392

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