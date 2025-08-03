一开场就换两个造型！Highlight连唱五首完美开场〜对台粉喊：「你们都是场场都到的原班人马！」

Highlight四位成员尹斗俊、梁耀燮、李起光与孙东云於8月2日傍晚在台北流行音乐中心带来精采演出。一开场就一连带来5首歌曲让现场气氛high到最高点，并且还换了两个造型，接著才与粉丝们问候。





四位成员先是穿上了华丽的赛车外套，以红黑白相间颜色搭配并闪闪发亮著，里面搭配黑色上衣以及全员黑色长裤，接著四人一起走上了舞台上的楼梯，灯光一暗，粉丝们只能看见四人脱下外套背对舞台的剪影，他们原地丢下外套后走进了后台，下一首歌曲开始时又再度登场，其中成员李起光以及梁耀燮换上了无袖的黑色上衣，露出结实手臂肌肉线条。





一口气送上五首歌曲，Highlight终於与台湾的粉丝们正式问候，梁耀燮提到上一次的演出他还记得是去年在高雄演出，而今年则是有参与4月在桃园举办的「SUPERNOVA VOX」拼盘演唱会，他们应该发现了台下有许多熟面孔的粉丝，於是起光也打趣地说：「啊〜原来都是原班人马啊！」因为粉丝们表示也有参加首尔场，还有台湾的拼盘与高雄场。





接著Highlight问大家是否了解本次演唱会主题「Ride Or Die」的意义？有粉丝在台下用韩文喊著「搭上去或者死」，让李起光用中文大喊著「很好！」接著说明这的意思就是「希望大家到死都要跟Highlight一起走下去」。梁耀燮以及尹斗俊则是希望粉丝们今天除了玩得开心，也要注意自身安全，尤其摇滚区的朋友们千万不要推挤，尹斗俊更是模仿起疯狂粉丝狂挥动手灯的样子，成员们纷纷在胸前比起X请大家不要模仿，场面相当逗趣。





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