房时爀vs闵熙珍内讧引发业内站队：HYBE子公司&BTS制作人挺老板，NewJeans万名粉丝&ADOR合作伙伴反对解雇

HYBE计划本月31日召开临时股东大会罢免ADOR现任代表闵熙珍，闵熙珍对此提出抗议，随后双方各自支持者分别提交请愿书进行表态，站在针锋对立的两派。

HYBE今年4月宣称闵熙珍渎职、试图夺取公司经营权，计划召开ADOR临时股东大会解除其代表职务，闵熙珍则於本月7日提交假处分申请要求禁止HYBE在股东大会行使议决权。 17日法院对闵熙珍的申请进行首次听证会，当天房时爀联合HYBE内主要人物提交了要求解雇闵熙珍的请愿书，表示「一个人的脱线行径可能导致整个Kpop向后退步」「为建立服务於创作者的系统、推进Kpop产业整体发展，正确的先例必不可少」。



该请愿书的签名参与者除了房时爀本人，亦包括BTS防弹少年团制作人Pdogg、SEVENTEEN所属社Pledis娱乐创办人兼代表韩圣寿、LE SSERAFIM所属社Source Music代表苏成镇、BTS舞蹈总监孙成德、BTS和LE SSERAFIM创意总监金成贤、TXT（TOMORROW X TOGETHER）制作人Slow Rabbit等，全部是HYBE内部人士。

另一边，NewJeans五位成员及各自父母则於17日向法院提交了反对解雇闵熙珍的请愿书。



与此同时NewJeans粉丝也积极行动，昨日向法院提交了反对解雇闵熙珍的万人签署请愿书，表示NewJeans希望闵熙珍在法院判定违法之前继续担任ADRO代表，粉丝也支持NewJeans的意愿。 该请愿书在网上仅用16个小时就收到1万人签名，其他支持者还包括网漫作家兼YouTuber李末年、「海豚诱拐团」导演申宇锡等曾与闵熙珍和NewJeans合作过的导演、摄影师、国内外工作人员等等。



탄원서 제출 관련 안내



안녕하세요. 뉴진스 음원 총공팀입니다.



1만 명 버니즈 분들의 서명이 담긴 탄원서는 오늘 오후 3시경 제출되었습니다. 예상과 다르게 1만 명의 서명이 약 16시간 만에 마감되어, 더 빠르게 제출할 수 있게 되었습니다. 감사합니다.



탄원서는 새올 법률사무소 이현곤… pic.twitter.com/MI7OSSy0bQ — 뉴진스 음원총공팀 (@NewJeansSTRM) May 24, 2024

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