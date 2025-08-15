80年代青春脸回来了！辛睿恩《百次的回忆》气场全开，姐就是那个年代的ICON

Jtbc全新周末剧《百次的回忆》公开女主角之一—辛睿恩的首批剧照，只见她眼神犀利、嘴里嚼著泡泡糖，一副「姐就是80年代的icon」的气场，简直把镜头都压得抬不起头来。

该剧将於9月13日首播，由金多美、辛睿恩主演，故事背景设定在1980年代，讲述100号巴士「掌车小姐」（乘务员）「英礼」与「钟熙」的闺蜜情，以及她们与命定男子在青春岁月中交织的青涩爱恋。 辛睿恩饰演的新手乘务员「徐钟熙」就像彗星般闯入清雅运输公司，准备在观众心中种下一颗80年代的青春回忆种子。

公开的剧照中，钟熙初登场就气场全开——不仅长得漂亮，还聪明伶俐、魅力四射，但这份魅力有人爱有人怕。 被她迷住的人会觉得她像80年代版的「致命女人」，而不被收服的人则本能觉得：这位小姐姐可不是好惹的。 她甚至能在面对宿舍最有势力的前辈时，边吹泡泡糖边毫不怯场，完成一个堪称「泡泡糖外交」的完美初印象。



而泡泡糖对钟熙来说，可不是单纯的嘴馋，而是她的精神图腾——象徵著从容、自信，以及无论遇到什么场面都不退缩的勇气。 只要有空，她就会吹上一颗，彷佛在宣告：「我的人生，我自己决定。」小小的泡泡糖里，浓缩了她的人生哲学与即将展开的青春篇章。

接下来，钟熙将与英礼一起奔驰在100号巴士上，用她的独立与洒脱，书写属於80年代女孩的故事。 制作组笑说：「辛睿恩饰演的钟熙，是个看似叛逆却魅力满分的立体角色，从外貌、态度到她的招牌泡泡糖，全都被她演绎得恰到好处。 请期待这位『80年代青春女神』横空出世！」

而《百次的回忆》由《三十九》金相镐导演与《举重妖精金福珠》、《认识的妻子》、《浪漫速成班》杨熙胜编剧合作打造，将在9月13日首播。

