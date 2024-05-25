韓國「二代男團」HIGHLIGHT出道15年，相隔六年6月來港開騷見粉絲！門票將於5月24日公開發售

二代男團HIGHLIGHT於2009年出道以來一直深受亞洲粉絲歡迎，早前四位成員尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲率先來港參加大型演出見粉絲，不足一個月四子就宣布將會舉行亞洲巡迴演唱會！

而香港站更落實定於6月22日舉行，今次是HIGHLIGHT繼2018年之後相隔六年再次在香港舉行單獨演出，相信一定會跟一眾Light（HIGHLIGHT官方粉絲稱號）留下美好回憶。

HIGHLIGHT出道多年有無數經典歌曲，當中包括《Shock》、《Fiction》、《Plz don't be sad》等，而今年3月HIGHLIGHT更推出第五張迷你專輯《Switch On》，憑藉主打歌《Body》榮登音樂節目第一名雙冠王外，更在網絡上掀起一波「抖肩舞」熱潮！今年10月HIGHLIGHT將迎來出道15週年，組合早前跟前公司「CUBE娛樂」達成協議成功拿回原屬組合名「BEAST」的商標使用權，早前在韓國舉行三場演唱會甫開賣更全數售罄！



《HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN HONG KONG》將於6月22日在香港亞洲博覽館Hall 10舉行，開票會於5月23日在BOOKYAY進行優先購票，5月24日在Cityline正式公開發售。作為15周年演唱會，到底HIGHLIGHT到時會演出甚麼熱門歌曲及嶄新舞台，粉

絲們绝對要拭目以待。

《HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN HONG KONG》

日期：2024 年 6 月 22 日 (星期六)

時間 : 晚上7時

地點 : 香港亞洲博覽館Hall 10

票價 : 港幣 ＄1688/ $1288/ $888

優先購票：2024年5月23日BOOKYAY用戶優先

公開發售：2024年5月24日

訂購網站 : Cityline





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