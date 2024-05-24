《大力女子姜南顺》李瑜美晒台湾旅游照！男神俊昊也发布先前来台照片！

以《鱿鱼游戏》爆红、后来主演《大力女子姜南顺》的演员李瑜美，以及「男神」2PM成员兼演员的俊昊（李俊昊），昨(23)日不约而同发布在台湾的照片，使得台湾网友与粉丝相当开心。

李瑜美昨更新贴文，贴文简单的模仿自己照片中嘟嘴的表情写下「ㅡ3ㅡ」，照片仔细一看右上角行人号志灯「小红人」相当眼熟，加上背景明显是台北忠孝东路，让台湾人倍感亲切，很快便认出是在台湾拍的！李瑜美还在传统小吃店门前留念，写著「肉圆」、「甜不辣」、「油饭」等的招牌又是满满台湾味，李瑜美吃了蛋饼配红茶，让网友好奇她是不是体验了台湾的外食早餐文化。



李瑜美穿著黑上衣、黑夹克，搭上灰短裙、黑色过膝袜，照片中的她表现惬意、自然，有网友称赞可爱，同时也有网友担心她会不会穿太热。IG贴文里乍看中文留言不多，不过不少韩文留言是台湾人所留的，都是欢迎她来台湾旅游。



巧的是，男神2PM俊昊昨日同样发了在台湾的照片，据Threads上粉丝分享，照片是俊昊4月底以名表品牌Piaget（伯爵）全球形象大使来台湾，活动结束后用餐期间所拍摄。照片中身为忠实代言人的他，活动结束后戴的仍是Piaget的表，简单几个姿势即便是吃面，举手投足都让粉丝心动。而俊昊文字打的是「是吃冷面的天气」，不晓得是在台湾吃了什么面，让他现在在韩国想起冷面便翻出这些照片。



上述粉丝还表示这是俊昊在自己IG版面上留下的第五篇台湾相关贴文，「感觉他是真的很喜欢台湾」，敲碗希望他能来台湾开演唱会，甚至是带所属团体2PM整团一起来，其他粉丝对此也相当有共鸣。



台湾自疫情解封以来吸引了许多韩星来台旅游，韩星来台活动的次数更是高涨，今年甚至过不到一半，韩星演唱会或见面会已破110场，还有孙艺真、俊昊、朴宝剑等等大牌明星纷纷来台为代言品牌站台，及‎ILLIT、NewJeans、‎权恩妃、‎EPEX与NXD来台拍摄或进行特别活动……俨然是吹起了「台湾风」，对於韩星拍摄的内容散发的浓浓台湾味，Threads也有脆友以「台湾感性」称呼呢！

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