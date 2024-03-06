HYBE新女團ILLIT出道專輯概念照在台灣拍的！台北捷運、街景、路人騎機車都入鏡

從選秀節目《R U Next？》脫穎而出，HYBE旗下BELIFT LAB新女團ILLIT（原I'LL-IT）凌晨發布了出道專輯首波概念照，景色一看就很熟悉，原來是在台灣拍的。

ILLIT出道專輯《SUPER REAL ME》首波概念照「REAL ME」版本，其中幾張照片老舊的白色磚牆搭窗型冷氣、被塗鴉的紅色磚牆、映入眼簾給人滿滿熟悉感，最關鍵的是北門鳳李冰與台北捷運辛亥站的出現，顯示地點正是台灣。製作影片出現了更多台灣街景，還有台灣水果，就連路人騎機車都入鏡。



原來‎1月就曾有網友在台北撞見ILLIT‎，當時成員6缺1就引發過討論，有粉絲要求BELIFT LAB給予答案，沒多久官方便正式宣布不見人影的李榮書退團，ILLIT改以5人體制出道，最終成員是盧玧我、朴敏珠、李沅禧以及日本籍的境萌花與外園彩羽。



관련되시는 분께,



저희는 아티스트의 팬으로서 최근 활동 중인 아일릿의 대만 활동에 영서가 참여하지 않은 점에 주목하고자 합니다.

빌리프랩 에서 영서의 상태에 대해 알려주시거나, 어떠한 추측도 하지 않기 위해 오해를 풀 수 있도록 부탁드립니다. 많은 협조 부탁드립니다.

감사합니다. — ً (@momintorily) January 2, 2024

ILLIT在台拍攝，Dcard網友討論文‎〈充滿台味的illit預告照！〉中，有人留言「台到不可意思的地步，超級親切」、「特別特別可愛，大概對於韓國人來說 台灣街景有種電視劇中才有的夢幻感」、「感覺可以當什麼觀光宣傳照欸」、「這是我生活的地方嗎（街道被拍的好美），也有人搞笑的說：「那台騎機車NFB1511的可以來認領一下自己的背影。」

而ILLIT特殊的Y2K復古風格也令人聯想HYBE另一女團、旗下ADOR的NewJeans，‎先前參加巴黎時裝週即掀起討論認為非常相像NewJeans‎。



ILLIT將在本月25日正式出道，完整照片可至ILLIT官方Twitter或Instagram欣賞。



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