這是歷代級寵粉吧！安普賢台灣見面會全場擊掌，台上又是抱抱又是牽手手，還加碼送禮物

《軍檢察官多伯曼》《財閥X刑警》安普賢，昨(18)日在台舉行粉絲見面會，寵粉寵到粉絲都覺得不可思議。

昨晚見面會，從開場前合照福利就從20人20組合照改為15人一組，見面會甚至有事前沒人知道的全場擊掌環節，安普賢每個走道都走過，盡量和每位粉絲都有碰手或是合比愛心互動，馬上就能感受他想盡力照顧每個粉絲「小可愛」的心。安普賢一走進觀眾席，全場沸騰，粉絲按捺不住紛紛站起來伸長手臂，就想碰到「Boss」那傳說中的「大手」。



最放送也許是送禮環節，安普賢有機會就親自加碼多送幾名粉絲禮物，大放送到主持人笑稱在主持尾牙。包括送禮環節，問答環節、遊戲環節，他都主動和幸運抽中的粉絲抱抱、甚至拉手手轉圈圈、牽手手把粉絲送下台……



見面會上，他‎傳說中28公分長的大手掌也揭開實際長度，原來是25公分，他自己看尺量出來的結果都慌張，馬上中文道歉：「對不起，二十八，不是不是……」主持人Queenie量完也說：「二十八公分多長你們知道嗎？這麼長耶！這是羽毛球拍吧！」最後修正成張開手臂最長寬25公分。主持人也幫小可愛謀福利，量了肩寬51公分，認證他是太平洋肩膀！主持人還搞笑的請現場媒體朋友「消掉」手28公分的部分，改成寫51公分肩寬XDD。



安普賢整場總共唱三首歌，開場《梨泰院Class》OST〈開始〉（原唱 Gaho），馬上帶大家掀起追劇回憶，現場小可愛們也跟著歌曲大聲應援「嘿」。尾聲安普賢唱了Roy Kim〈October Rain〉，安可則唱了他自己為《今生也請多指教》獻唱的OST〈我會擁抱你的過去〉。



除了現場小可愛們的熱情，安普賢對應援團隊「安普賢台灣首站」製作的影片，還有接續全場為他唱生日（5月16日）快樂歌慶生也相當感動。感言中表示小可愛們讓他留了很多汗、感受到很多喜愛、感受「自己也是個珍貴的人」，有機會也想在台灣旅遊、再來台灣和大家見面，最後中文講了「我愛你」、「謝謝」。

▼安普賢下午再拍了一張飯店照表示要離開了，特別放上台灣國旗



▼X或IG上網友分享相關影片



Bohyun getting shocked by the toy that he falls flat on the floor

I CAN'T STOP LAUGHING PLEASE HELP HIM #AhnBoHyun #AhnBohyunFanmeetingInTaipei #안보현 #アンボヒョン #安普賢 pic.twitter.com/QmpdRGUDVd — gie | missing Isoo (@yoonthoria) May 18, 2024

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞