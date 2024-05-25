台灣感性無誤！NewJeans新歌MV礁溪平交道前熱舞，台灣犬、台灣阿北、發財車、柑仔店全入鏡

四代大勢女團NewJeans全新單曲專輯《How Sweet》主打歌〈How Sweet〉昨(24)日下午首播，內容充滿「台灣味」、「台灣感性」引發台灣網友熱烈討論。

NewJeans今年3月底來台拍攝被不少路人撞見，雖過程出現一些尷尬情事引發正反兩面意見，但實際作品公開仍受到不少台灣人歡迎。早在4月26日公開的《How Sweet》概念照中，就有台灣網友猜測是在台灣拍攝，因為有成員的衣服非常相像。或許是過於期待，當天先行曲〈Bubble Gum〉MV釋出，MV裡成員穿著校園制服在海邊，馬上有台灣網友好奇是不是在台灣海邊所拍攝，很可惜後來有其他網友解答是在韓國濟州拍攝的。



真正在台灣拍攝的其實是主打歌〈How Sweet〉MV！MV就在昨日下午釋出，釋出前先發了照片，可見NewJeans成員們在台灣獨有的街景前展現青春無敵。而MV更是吸引大批台灣網友放大鏡檢視地點何在、出現的動物或人是不是台灣「出產」。根據網友集思廣益，最明顯「很台灣」的平交道場景應是宜蘭礁溪，可以清楚看見台鐵普悠瑪號及區間車分別駛過。另外還有宜蘭田間小路、台北萬華華江社區天橋，以及最多路人撞見他們拍攝的台北松山民生社區富錦街。



MV裡出現的柑仔店（雜貨店，台北萬華慶豐便利商店取景），從梅心戒指糖、藍字白底日曆本到紅色燈籠……呈現「台灣古早味」的同時展現NewJeans愛用的復古氛圍。其他如黃毛狗狗（應是台灣犬沒錯）、藍色中華菱利發財車、黃色拖吊車，MV中好幾位「阿北」（伯伯）也被點出來，除了明顯來當演員的柑仔店與修車廠阿北，在平交道前站著指揮交通的阿北也被討論，他究竟是恪守職責指揮，還是其實是被請來當臨時演員？



無論是‎Dcard、PTT、‎Threads‎都有台灣網友「七嘴八舌」討論，雖然有部分網友認為台灣街景之「醜」要揚名國際了，但也有網友認為不少外國人包含韓國人、日本人都很喜歡台灣特色街景，不必著急貶低。確實，許多韓國明星在台灣打卡並不會特別逛新潮景點，最喜歡拍照的地點不乏九份老街、台北街頭馬路，甚至人家家門口、車庫前都能拍照，他們感受的氛圍即視為「台灣感性」（대만감성），美不美見人見智但能確定「他們就是喜歡才會拍下來」。

*本站特地整理了「台灣感性」相關歷年報導，歡迎點閱

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