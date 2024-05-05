權恩妃睜眼竟在台灣當高中生！化身莊敬高職超正學姐，節目《睜眼一看OOO》本週首播

超人氣限定女團IZ*ONE出身，近年又以「水彈女神」擁知名度的權恩妃，3月底曾被台灣民眾目擊在台灣拍攝綜藝節目，一度引發話題，而節目終於要播出了！

‎權恩妃被台灣民眾目擊時，身穿台灣莊敬高職學生制服與運動服，幾天後便有檔全新綜藝《睜眼一看OOO》釋出相關照片，權恩妃穿著整套莊敬制服就出現在校園裡。後來還有一組權恩妃和同學的合照。



《睜眼一看OOO》《눈떠보니OOO、눈떠보니땡땡땡）是電視台ENA全新綜藝節目，由知名諧星與主持人的曹世鎬，和將網路綜藝《轉學者》主持得有聲有色的BTOB李昌燮攜手主持，節目宗旨是讓明星體驗他人真實人生的生存記，可能是讓人實現幻想的機會，也可能是替人帶來崩潰。



首集演出者即是權恩妃，預告片可見她睜開眼睛就出現在某個班級，糊里糊塗成為莊敬高職學生。權恩妃體驗高中生活，上課還要偷吃點心，閒暇時刻和同學聊天問起自己的八卦：「該不會我在我們班有交往對象吧？」畫面接著拍攝一名男同學害羞表情，權恩妃則面露驚喜，畫外音李昌燮對故事津津有味：「什麼啊？什麼羅曼史啊？」





除了權恩妃，首集還有格鬥選手出身的綜藝人金東炫演出，金東炫睜開眼睛就沒有那麼好了，竟然打赤膊躺在一台人力車上，他成為了越南一名人力車司機！若說權恩妃的體驗讓人實現校園戀愛幻想，金東炫的體驗就是帶來崩潰沒錯了吧XD？



《睜眼一看OOO》就在本週四（5月9日）首播。

▼預告片



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞