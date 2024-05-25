台湾感性无误！NewJeans新歌MV礁溪平交道前热舞，台湾犬、台湾阿北、发财车、柑仔店全入镜

四代大势女团NewJeans全新单曲专辑《How Sweet》主打歌〈How Sweet〉昨(24)日下午首播，内容充满「台湾味」、「台湾感性」引发台湾网友热烈讨论。

NewJeans今年3月底来台拍摄被不少路人撞见，虽过程出现一些尴尬情事引发正反两面意见，但实际作品公开仍受到不少台湾人欢迎。早在4月26日公开的《How Sweet》概念照中，就有台湾网友猜测是在台湾拍摄，因为有成员的衣服非常相像。或许是过於期待，当天先行曲〈Bubble Gum〉MV释出，MV里成员穿著校园制服在海边，马上有台湾网友好奇是不是在台湾海边所拍摄，很可惜后来有其他网友解答是在韩国济州拍摄的。



真正在台湾拍摄的其实是主打歌〈How Sweet〉MV！MV就在昨日下午释出，释出前先发了照片，可见NewJeans成员们在台湾独有的街景前展现青春无敌。而MV更是吸引大批台湾网友放大镜检视地点何在、出现的动物或人是不是台湾「出产」。根据网友集思广益，最明显「很台湾」的平交道场景应是宜兰礁溪，可以清楚看见台铁普悠玛号及区间车分别驶过。另外还有宜兰田间小路、台北万华华江社区天桥，以及最多路人撞见他们拍摄的台北松山民生社区富锦街。



MV里出现的柑仔店（杂货店，台北万华庆丰便利商店取景），从梅心戒指糖、蓝字白底日历本到红色灯笼……呈现「台湾古早味」的同时展现NewJeans爱用的复古氛围。其他如黄毛狗狗（应是台湾犬没错）、蓝色中华菱利发财车、黄色拖吊车，MV中好几位「阿北」（伯伯）也被点出来，除了明显来当演员的柑仔店与修车厂阿北，在平交道前站著指挥交通的阿北也被讨论，他究竟是恪守职责指挥，还是其实是被请来当临时演员？



无论是‎Dcard、PTT、‎Threads‎都有台湾网友「七嘴八舌」讨论，虽然有部分网友认为台湾街景之「丑」要扬名国际了，但也有网友认为不少外国人包含韩国人、日本人都很喜欢台湾特色街景，不必著急贬低。确实，许多韩国明星在台湾打卡并不会特别逛新潮景点，最喜欢拍照的地点不乏九份老街、台北街头马路，甚至人家家门口、车库前都能拍照，他们感受的氛围即视为「台湾感性」（대만감성），美不美见人见智但能确定「他们就是喜欢才会拍下来」。

*本站特地整理了「台湾感性」相关历年报导，欢迎点阅

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