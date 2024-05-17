金在中出道20周年6月发行正规专辑7月开唱，《在朋友》暂时停播
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金在中出道20周年6月发行正规专辑7月开唱，《在朋友》暂时停播

KPOP   2024年5月17日   星期五17:30   草莓  

（封面图源：Inkode官网、YouTube@uhmg_studio截图）

据金在中经纪公司Inkode公布予媒体消息，金在中20周年纪念专辑终於要发行了，还有个人演唱会将举行。

金在中去年9月就在自家YouTube综艺《在朋友》透露正准备出道20周年纪念专辑，陆续邀请了上节目的嘉宾进入他的专辑制作团队，包括包括‎少女时代秀英‎‎MAMAMOO玟星‎‎2NE1 Dara‎‎FTIsland还有‎Epik High都受邀。既是金在中20周年重要作品，还有机会见偶像们组华丽阵容合作，让外界期待不已。
（图源：Inkode官网）

Inkode虽未透露究竟有谁实际参与了专辑制作，但透露专辑会是正规形式，且会展现不同的色彩，发行日在6月底。此专辑是金在中继2022年9月专辑《BORN GENE》后，时隔近2年的新作品。除了发行专辑，金在中7月还会接著举行演唱会，7月20日、21日连两日在首尔奖忠体育馆举行专辑发行纪念演唱会。
（图源：Inkode官网）

也许是为因应金在中接下来各种「本业」活动，《在朋友》会从下周23日播出EP.41后起停播，频道发出公告表示「打算暂时休息一下，但为了不让大家等太久，会尽快回归」。
（图源：YouTube@uhmg_studio截图）

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另外，金在中今(17)日已抵达台湾，准备明日的20周年粉丝见面会

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