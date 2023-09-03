金在中又與「女朋友」放閃嚇到來賓！玟星：「專業愛豆啊！」秀英：「IC……」

金在中開設了YouTube節目《在朋友》展現超強綜藝感，集集都有笑料，他與「女朋友」放閃也成了經典畫面。

MAMAMOO玟星擔任來賓的一集，金在中向她問起：「你現在有男朋友嗎？」玟星否認，金在中卻自我爆料：「但我有，女朋友。」玟星很真摯的問：「有嗎？這是可以公開的嗎？」結果金在中突然對鏡頭和女友打招呼：「你好啊！」



「啊……哇……真的是專業愛豆啊！」玟星扶了扶脖子讚嘆，而金在中一副很輕鬆的回應：「這不是當然的嗎？你沒有男朋友嗎？」玟星回應有「愛人」，兩人便互相介紹了自己的另一半，「MOOMOO」和「BABIES」，玟星接著說自己也是BABIES了，金在中馬上含情脈脈(?)對她喊「星BABIES？」玟星拍手大笑：「好油膩！」金在中倒很滿意。



▼節目影片17:42附近（已定位）



最新一集來賓少女時代秀英的反應不太一樣，一樣被嚇到但更爆笑了。金在中說秀英和鄭敬淏公開戀愛是很不容易的，強調自己絕對不會公開戀愛，下一句卻說自己「現在有女朋友」，秀英一臉招架不住，音量降低很多：「……誰啊？沒……沒看過啊？沒看到新聞……」



「你不知道我的女朋友？我的女朋友……我都要流眼淚了！」金在中再次面對鏡頭重演向玟星介紹女朋友的場面：「你好啊！BABIES。」秀英忍不住罵出來：「IC……真的很了不起啊……」顯然被金在中嚇得不輕。問金在中從哪學來這些，金在中說是從INFINITE成種那學來的XDDD（詳見「檸檬糖」成種出演那集‎）。



▼節目影片7:44附近（已定位）



其實在玟星出演過後，金在中也曾在IG限時動態與女友大放閃，說自己剛到韓國就收到女朋友送的戒指，網友們得知戒指來自粉絲團「DC 金在中 Gallery」送給他的禮物，也和玟星的反應一樣：「真的是專業偶像啊！」也說金在中這樣「真的讓人很心動」。



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