Dara & 金在中見面狂聊YG & SM世仇過往，曾因「無法像SM哭泣」被罵，但和東海互相羨慕

Dara和金在中是多年好友，在YouTube節目《在朋友》一見面便大聊他們前公司YG和SM的「世仇」過往！

話題是這麼開始的，兩人說起是因為電影試鏡成了朋友，但因為Dara（2NE1）屬YG娛樂，金在中（東方神起）屬SM娛樂，兩個人在外都不能表明是朋友，活動時擦肩而過還要考慮要不要打招呼，金在中：「那時候就是種氣勢之爭！當時很多事情都不能在YouTube上分享。」（他講的事情真的被剪掉了XD）Dara：「我們其實不討厭彼此，但也不能喜歡對方，就像少女時代永遠是我們的對手。」



Dara還說音放的時候，由於SM很多組藝人如少女時代、SHINee、f(x)會一起回歸打歌，台下就充滿著相當多SM粉絲，讓台上的自己有時感到很焦慮但不曾表現出來。金在中就像一些SM藝人一樣會羨慕YG藝人的形象，酷、風格強烈，而Dara說「是雙向（羨慕）的」，舉例她和Super Junior東海互相羨慕彼此的回歸行程，東海：「我們回歸太多次了。」Dara：「我們都不太回歸。」



聊到2NE1出道不久就獲不少獎項，Dara表示那時還懵懵懂懂不曉得那些獎項多重要，領獎都沒有哭，曾因此被罵「你們為什麼不能像孩子們一樣哭？」，不過後來漸漸的情緒都會在下台後釋放。她還自嘲粉絲都說她去SM會更紅，因為YG老是給她做奇怪的髮型，「浪費了臉也浪費的歲月」，還搞笑提到CL和造型師總喜歡把她打扮的很奇怪，理由是「其他成員不用靠髮型就已經很嚇人了」。



▼完整節目（金在中這次一樣日常搞混，一度搞錯2NE1和T-ARA的歌呢，Dara也像上次在‎《驚六》透露二代團都受過姜鎬童、劉在錫等人「鍛鍊」啊！）



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