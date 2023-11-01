新娘也你當嗎？金在中祝歌想自己來，拒司儀拒主持人，點名不想讓成始璄、金鍾國唱祝歌

金在中主持的YouTube節目《在朋友》最新一集「在朋友」是來宣傳20週年演唱會的Epik High（Tablo、DJ Tukutz、Mithra Jin），四人聊到「祝歌」話題，完全是整集一大爆笑點。

Tukutz說了自己邀鄭燁（Brown Eyed Soul隊長）在自己婚禮唱祝歌，結果那天狂風暴雨又打雷（是戶外婚禮），「鄭燁哥在他婚禮上唱祝歌的模樣，是我死都不會忘記的，是我看過的所有情況中最悲慘的。」Tablo說當時帳棚都掀了，大家都想躲雨，但他看鄭燁硬著頭皮走出來，內心應該很想罵髒話XD，新郎本人Tukutz接著說：「就算哥是對嘴，都不會被發現。」



聊著聊著，金在中突然冒一句：「那我什麼時候結婚呢？」Tukutz：「你問我我問誰？」接著Tablo問他祝歌想邀誰來唱，金在中回答想自己來，司儀呢？主持人？新娘呢？Tukutz逼問(?)的同時，Mithra一次次幫金在中回答：「司儀也是你，主持人也是你，新娘也是你？」



Epik High三人乾脆對金在中「惡魔拷問」，問他祝歌最不想邀請誰，金在中回答Tukutz、成始璄、金鍾國，Tukutz聽到自己名字很坦然：「喔……不會覺得不開心，反正我不是歌手。」而金在中選成始璄和金鍾國的原因，都是怕兩個人唱太好、怕賓客的回憶只圍繞在祝歌上，說成始璄唱歌太甜美了、說聽金鍾國唱歌相形見絀，搞笑氛圍瞬間轉換，Epik High對金在中的說法點頭如搗蒜，Tablo也讚嘆金鍾國唱歌太帥了。



Mithra一句：「新娘也是你？」讓小編不禁想到‎Super Junior希澈前陣子「與自己結婚」‎啊！雖然新娘是希澈本人沒錯，不過希澈祝歌可沒有自己來，剛好找了金在中不想要的金鍾國XD 這就複習一下金鍾國唱祝歌有多悅耳動人吧！



而成始璄6月曾舉行「祝歌演唱會」，他這名「祝歌達人」乾脆把演唱會設計成婚禮現場，嘉賓裡也有金鍾國。



Epik High作客《在朋友》完整影片如下，祝歌話題從27:04起。22:56 Tablo和金在中你一言我一語幫Tukutz想辦法製造表演機會，建議把DJ播放設備改造成養樂多推車……這段也相當爆笑不能錯過！



影片底下還有個網友留言相當有趣：「照這樣看來，（金在中）20週年紀念專輯將包含4張CD大約40首歌曲，而不是常規級別的曲目……」因為金在中到目前為止，幾乎所有來上節目的歌手都邀請了一輪！邀請他們在他明年推出的20週年紀念專輯中合唱或製作歌曲，包括‎少女時代秀英‎、‎MAMAMOO玟星‎、‎2NE1 Dara‎、‎FTIsland還有此次Epik High都受邀，若都成功合作，那真的是傳奇專輯了吧！

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