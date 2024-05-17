脱北青年参加南韩偶像选秀！《MAKE MATE 1》金鹤成14岁南下、看电视萌发星梦，出道目标令人泪目

韩国KBS近日开播全新选秀节目《MAKE MATE 1》，15日首播时，一名参赛者表示自己是2017年刚来韩国的脱北者，引起关注。

《MAKE MATE 1》是KBS电视台在《The Unit》后时隔6年推出的选秀节目，不同以往的是参赛者全都没有固定所属社，所以做自我介绍时以各小组为单位，分享每个人的关键词。

轮到「Very Good」队时，小黑板上的关键词之一被问号遮住，对应参赛者金鹤成亲手揭开谜底，上面写著「脱北」二字。 金鹤成自称2017年来到南韩，当时只有14岁的他为适应新的文化和生活经常看电视，认为电视里的偶像歌手十分帅气，从而萌发偶像梦想。



金鹤成表示一开始对於公开身份感到负担，但认为如果不在这里面对的话，以后也只能继续回避，所以决定借这次机会让自己变得坚强。 对於出道后想实现的目标，金鹤成表示：「想给身处困苦环境或无法做自己想做的事的人带去『你可以做到』的希望。」



参赛者和导师都为金鹤成感到惊讶和感动，称赞他勇气可嘉。 来自日本的参赛者Miraku担心这段播出会不会有问题，旁边的韩国参赛者金时温回答：「没关系，我们国家会保护他。」



这段节目不仅在韩国受到瞩目，在日本也引起爆炸性关注，很多人在X（前Twitter）PO文为他加油、请韩国守护他，认为他撑过了最严峻的生存挑战、希望可以成功出道，也有人调侃更想听他分享北韩生活等等。韩国网友对此感到无语，认为「这状况还不是你们造成的」「要守护也是我们来守护」。



▽《MAKE MATE 1》每周三22：10播出，能否诞生史上第一个「脱北偶像」就请大家拭目以待。



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