脱北青年参加南韩偶像选秀！《MAKE MATE 1》金鹤成14岁南下、看电视萌发星梦，出道目标令人泪目

韩国KBS近日开播全新选秀节目《MAKE MATE 1》，15日首播时，一名参赛者表示自己是2017年刚来韩国的脱北者，引起关注。
《MAKE MATE 1》是KBS电视台在《The Unit》后时隔6年推出的选秀节目，不同以往的是参赛者全都没有固定所属社，所以做自我介绍时以各小组为单位，分享每个人的关键词。
轮到「Very Good」队时，小黑板上的关键词之一被问号遮住，对应参赛者金鹤成亲手揭开谜底，上面写著「脱北」二字。 金鹤成自称2017年来到南韩，当时只有14岁的他为适应新的文化和生活经常看电视，认为电视里的偶像歌手十分帅气，从而萌发偶像梦想。
金鹤成表示一开始对於公开身份感到负担，但认为如果不在这里面对的话，以后也只能继续回避，所以决定借这次机会让自己变得坚强。 对於出道后想实现的目标，金鹤成表示：「想给身处困苦环境或无法做自己想做的事的人带去『你可以做到』的希望。」
参赛者和导师都为金鹤成感到惊讶和感动，称赞他勇气可嘉。 来自日本的参赛者Miraku担心这段播出会不会有问题，旁边的韩国参赛者金时温回答：「没关系，我们国家会保护他。」
这段节目不仅在韩国受到瞩目，在日本也引起爆炸性关注，很多人在X（前Twitter）PO文为他加油、请韩国守护他，认为他撑过了最严峻的生存挑战、希望可以成功出道，也有人调侃更想听他分享北韩生活等等。韩国网友对此感到无语，认为「这状况还不是你们造成的」「要守护也是我们来守护」。
脱北者練習生ハクソン君— タピオカおめめROCKY&HAWW (@mparkmoom2) May 17, 2024
可愛いじゃないか〜
2017年に脱北…幼い頃の壮絶な経験は想像しただけで胸が痛いけどここで磨き磨かれて誰よりも輝いてほしい#김학성 #KIMHAKSEONG#MAKEMATE1 #MA1 #메이크메이트원 #엠에이원 #메이트프로필pic.twitter.com/D7vsnbpxUN
▽《MAKE MATE 1》每周三22：10播出，能否诞生史上第一个「脱北偶像」就请大家拭目以待。
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