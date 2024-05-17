IVE张员瑛网综封图疑似出现「不雅英文」，网怒：「其他嘉宾怎不这样对待？」

女团IVE成员张员瑛近日出演YT搞笑频道「PSICK大学」，节目内容获得不俗反响，然而部份网友指出封图存在怪异之处，似乎故意让人看错成英文不雅语句「FXCK She」。

该节目系列以往的封图都是把三位MC和嘉宾合成到同一个画面，右上方留出空间给节目名称「PSICK Show」，当文字与人像位置重叠时采取文字在前。



唯独张员瑛这期节目不同，封面仅放了张员瑛3张照片、用人像挡住文字，且非常巧妙地遮住字母「P」右侧、乍一看很像字母「F」，「Show」也被部份遮挡住，看起来像「She」。 网友认为该节目是以英文进行，制作组不可能不知道这样作图会引起误解、应该是故意做出不雅文字的错觉效果，令人感到恶心。



很多网友指责节目组故意做出不良诱导、居心叵测：「可以告性骚扰」、「给2004年出生的女孩做这种低级封图，不害臊吗？」 、「就连母语英文的网友都说有问题」、「即便没有这个意图，既然引起误会就应该更换」、「典型的大叔式、男超网站式幽默，希望再也不要有女明星上这节目」。 也有人认为网友小题大做：「总不能让节目LOGO盖住张员瑛吧」、「应该不是故意」、「太牵强」。

目前「PISIK大学」给出的回覆是：「正在和所属社进行慎重讨论，将在充分讨论后发表声明。」

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