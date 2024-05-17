金在中出道20週年6月發行正規專輯7月開唱，《在朋友》暫時停播

據金在中經紀公司Inkode公布予媒體消息，金在中20週年紀念專輯終於要發行了，還有個人演唱會將舉行。
金在中去年9月就在自家YouTube綜藝《在朋友》透露正準備出道20週年紀念專輯，陸續邀請了上節目的嘉賓進入他的專輯製作團隊，包括包括少女時代秀英、MAMAMOO玟星、2NE1 Dara、FTIsland還有Epik High都受邀。既是金在中20週年重要作品，還有機會見偶像們組華麗陣容合作，讓外界期待不已。
Inkode雖未透露究竟有誰實際參與了專輯製作，但透露專輯會是正規形式，且會展現不同的色彩，發行日在6月底。此專輯是金在中繼2022年9月專輯《BORN GENE》後，時隔近2年的新作品。除了發行專輯，金在中7月還會接著舉行演唱會，7月20日、21日連兩日在首爾獎忠體育館舉行專輯發行紀念演唱會。
也許是為因應金在中接下來各種「本業」活動，《在朋友》會從下週23日播出EP.41後起停播，頻道發出公告表示「打算暫時休息一下，但為了不讓大家等太久，會盡快回歸」。
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另外，金在中今(17)日已抵達台灣，準備明日的20週年粉絲見面會。
240517 ICN@bornfreeonekiss #김재중 #재중 #Kimjaejoong#ジェジュン #金在中 #J_JUN#FLOWER_GARDEN pic.twitter.com/lWAnkgxWu9— 金在中 (@ARTISTKIM0126) May 17, 2024
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