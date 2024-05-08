《在朋友》金在中拍片約定518台北見，台灣場獨享限定貼心小禮包全區人人有

K-pop偶像金在中（Kim Jae Joong）的節目《在朋友》大受歡迎，最近更因為邀請了IVE的秋天（GAEUL）與李瑞（LEESEO）而獲得了「臉蛋讚在中叔叔」的稱號！而在5月18日，金在中即將來到新北工商展覽館舉辦「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert in Taipei」亞洲巡迴演唱會的台灣站，慶祝他的出道20周年！驚喜的是金在中除拍攝了問候影片，還與主辦特別為每一位購票入場的粉絲（BOSS BABIES）準備「台灣場限定貼心小禮包」，在整個巡迴演唱會中只有台灣觀眾才有此福利，份外珍貴。

另外，金在中還為台灣場購票觀眾帶來擊掌問候、觀看彩排、簽名小卡、簽名海報、簽名拍立得，以及團體合照等豐富福利。如想加購這些福利，就不要錯過在5月8日23點59分前購買「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert in Taipei」的演唱會門票，才有加購資格喔！



金在中特別為台灣觀眾拍攝的問候影片中，一開始他就迫不及待跟粉絲們打招呼：「大家好！BABIES~ 我是在中」接著也不忘再度提醒大家台灣演唱會的名稱、日期等資訊。而金在中也忍不住對歌迷的想念之情：「就像20週年一樣，想和我們BABIES見面，創造特別幸福的時間」，想跟大家慶祝這個重要的日子。最後，他再與粉絲們約定：「請大家多多來看，非常非常想念大家，快點見面吧！」還親自送上大心心，才跟歌迷揮手說：「拜拜！」誠意十足！

特別寵粉的金在中還跟主辦準備了「台灣場限定貼心小禮包」送給本場每一位購票入場的觀眾，當中包括：金在中專屬肖像扇、紙巾和海報，十分有紀念價值，BABIES絕對值得珍藏。不想錯失金在中為大家準備的精彩演出和豐富禮物，就趕緊到KKTIX購買「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert in Taipei」演唱會的門票，跟他歡度這特別的夜晚。若想在第一時間知道相關資訊，請繼續留意萬星國際娛樂文化的FB和IG更新，以及消息公佈。



2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert in Taipei

演出日期：2024年5月18日(星期六)

演出時間：17:00

演出地點：新北市工商展覽中心

門票售價：新台幣TWD $5,600/$4,300/$3,300/$2,800（身障席）

粉絲福利：擊掌問候、觀看彩排、簽名小卡、簽名海報、簽名拍立得、限定小卡、粉絲合照

全場追加：台灣場限定貼心小禮包

主辦單位：萬星國際娛樂文化

經紀公司：iNKODE

售票連結：KKTIX

https://sunnysideup.kktix.cc/events/cfd976a4-01afd

（門票現正熱烈發售）

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