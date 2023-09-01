太稀罕！金在中竟與少女時代秀英見面！大爆潤娥自信爆棚、SJ「前輩」眼神壓制

金在中的YouTube節目《在朋友》最新一集「重磅」邀請少女時代秀英！因為這是金在中離開SM娛樂十幾年後罕見與過去同門的藝人見面，引起相當大的關注，兩人回憶過往的對話內容也非常逗趣受到討論。

在猜測「朋友」是誰的環節就相當搞笑，「那名朋友」自我提示「在中記憶裡的她」、「漂亮又搞笑」，在中想到KARA又想到少女時代，直接爆料潤娥在練習生時期曾對她說過一句話：「歐巴，我只是隨口說說，你不要說喜歡我要跟我交往喔！」全場工作人員笑出聲，在中也驚呼：「她很厲害！就是某種……自信感？自信爆棚（笑）。」最後利用機會澄清：像她那樣非常漂亮的人，我不是很喜歡XDD。



秀英登場後，與在中聊了更多練習生趣事，一開頭又是一陣爆笑。秀英問：「歐巴你是幾年進公司的？」在中：「2001年？」秀英：「……那我是前輩嗎？」秀英眼球轉動了一下後抬頭看在中，在中張大嘴說：「我都感受到殺氣了！」



在中還爆料第一次見到徐玄的時候她穿著粉紅色睡衣，後來看她出道後驚覺：如果是我，我也會選這孩子。而對秀英的印象，在中否認她「又搞笑又漂亮」，秀英微妙的表情再掀起現場笑聲，不過在中說明對秀英的印象是「開朗」、「跳舞很拼命」，以及「如果年紀比較大，可能會壓制我」。



「如果年紀比較大，可能會壓制我」是什麼意思？就如同前面秀英發覺自己是前輩時眼神劇變(?)，在中說：「因為我是練習生後輩啊！」大吐冤屈談到當時身為練習生時，受到晟敏、銀赫、俊秀多少次眼神壓制！



在中提到當時Super Junior幾名成員暫名「Smile」笑翻秀英，秀英也覺得自己當時的團名很好笑叫「Yodan」（女團），但接下來卻吐槽「東方神起」這個正式出道的名字，說當時練習生們都會竊竊私語：「哥哥的名字竟然叫『東方神起』……」在中反擊，對鏡頭吶喊：「但她們名字叫『少女時代』！」不過兩人結論是：出道之後做得好的話，名字也會帥起來的。



兩人完整回憶過往的內容讓觀眾看了覺得又搞笑又溫暖，他們甚至約定好要在中出道20週年的專輯上合作呢！在中邀請秀英合唱，秀英更自告奮勇寫歌詞，我們就期待這個約定成真吧！

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