《泪之女王》姑侄售后仍在继续！金智媛探班「姑姑」金正兰，留亲笔信，字如其人

演员金智媛不仅人美，连心也那么美！

演员金正兰在自己的SNS上发文写道：「世界上最漂亮的智媛啊...... 谢谢你来参加试映会。 因为太忙了，没能和你拍照。」并公开了金智媛赠送的名牌香水和亲笔信。

在金正兰公开的信中，金智媛写道：「前辈，您好，我是智媛。 您最近身体好吗？ 《泪之女王》结束后已经过了一段时间，不知不觉已经到了秋天。 谢谢您在凉爽的季节邀请我参加这部让人心里温暖的电影。 世界上最美丽的正兰前辈，愿您一直保持健康，和您的猫咪们一起度过幸福平安的日子。 怀著满满的爱，智媛敬上。」金智媛的字清秀大气，如她本人一样优雅。



金智媛和金正兰曾在今年4月完结的tvN电视剧《泪之女王》中合作。 金智媛在剧中饰演Queens百货的孙女、财阀三代洪海仁，金正兰则饰演她的姑姑、喜欢穿虎纹衣服的洪会长的小女儿洪凡资，两人在剧中的出色演技受到了观众的喜爱。





此外，金智媛於8月31日结束了在雅加达的演出，圆满完成了亚洲粉丝见面会巡演「BE MY ONE」。

电影《世上最美丽的奥黛丽》讲述了看似平凡但对彼此来说特别的母子故事，重温了家庭的珍贵和无私的爱，影片将於24日上映。

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