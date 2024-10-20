韩国年轻人又想结婚了？韩政府公开20、30岁「我要结婚」意向大提升！网友留言超犀利

韩国年轻人的婚恋观似乎有了转变，「三抛」（抛弃恋爱、结婚、生子）时代要结束了吗？

14日韩国低出生率高龄社会委员会（简称「低出生率委员会」）发布了「婚姻、生育、育儿及政府低出生率对策认知调查」结果。 调查於8月31日至9月7日对2592名25至49岁的男女进行。 结果显示，未婚受访者中有65.4%表示「具体计画结婚或希望某天结婚」，这一比例比3月份的调查结果（61.0%）上升了4.4个百分点。

30岁（30至39岁）女性是观念变化最大的一群人，60.0%表示有结婚意向，比3月的48.4%提高了11.6个百分点。对婚姻持正面态度的比例也比3月份（70.9%）略微上升至71.5%。 尤其是25至29岁的男性，有75.4%对婚姻持积极态度，比3月的68.3%上升了7.1个百分点。



男女对孩子的正面认知也有所增加。 68.2%的受访者表示孩子是必要的，比3月的61.1%上升了7.1个百分点，尤其是25至29岁女性的正面认知从3月的34.4%大幅上升至48.1%，提高了13.7个百分点。

表示孩子是必要的受访者为68.2%，比3月的61.1%上升了7.1个百分点。 未有子女的男女中，表示有生育意向的受访者为37.7%，比3月的32.6%增加了5.1个百分点。

但在已育有子女的受访者中，表示有追加生育意向的比例为9.3%，比3月的10.1%有所下降。 主要原因是「育儿成本负担（46.1%）」和「育儿感到困难（40.7%）」等。

64.6%的受访者表示听说过或了解政府的低出生率对策。 女性的认知度为68.0%，高於男性的61.3%，尤其是40多岁女性的认知度最高，为68.4%。



受访者认为，为解决低出生率问题，重要的领域（可多选）包括「工作与家庭平衡支持」（85.7%）、「育儿支援」（85.6%）以及「住房等婚姻和生育支援」（84.1%）等。

被认为对扭转低出生率趋势有效的政策有「扩大对新婚、生育和多子女家庭的住房供应」（73.6%）、「将育儿休假津贴上限提高至每月250万韩元」（72.5%）以及「实现幼稚园和托儿所的免费教育和托育政策」（72.5%）等。



相关文件一经公开就在韩网上引爆热议，引来网友们的围观和讨论，众人留言称：「谁要结啊」、「好，知道了，你们多结几次吧」、「你们到底调查的谁？」、「大家多努力吧」、「为要结婚的你们加油」、「你想结就结呗，但别催别人结婚，给那些想结婚的人多发点福利吧」、「造假的结果吧」、「统计学陷阱，从0到1就是100%上升啊」、「你是不是只调查了男人」、「其实这是好事啊，想结婚的人就去结啊」、「可是婚礼策划师都说22-23年是结婚潮，这几年明显减少了，婚礼策划都成了夕阳产业了」等。

参考文章：https://v.daum.net/v/20241014182015499

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