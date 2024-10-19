《泪之女王》大热却亏本？ ！主演金秀贤&金智媛片酬太高「每集上看4亿」，制作公司股价跌不停

韩国最大的电视剧制作公司Studio Dragon今年上半年推出《泪之女王》，本土收视率创新高、在海外也赚足关注，然而制作方没有因该剧尝到甜头，反而第三季度业绩有严重下降趋势。

《泪之女王》由两大韩流明星金秀贤和金智媛领衔主演，今年3月开播后话题度和收视率居高不下，最终以大结局24.85%的全国平均收视率创下tvN历代收视率最高纪录。



根据三星证券10月18日的报告，Studio Dragon第三季度的销售额预计将比去年同期减少47.7%、仅达到1137亿韩元，营业利润更是大幅下降91.1%、仅有19亿韩元，远低於市场预期。

除了缺乏大制作作品、缩减制作数量外，《泪之女王》的高昂制作成本也对业绩产生了重大影响。《泪之女王》为16集剧，每集制作费用约35亿韩元、总制作费高达560亿韩元，单是第三季度的摊销费用就高达100亿韩元。

而制作费用中占最大比例的就是演员片酬。 据业内人士透露，主演级演员每集的出演费已达3亿至4亿韩元。



近几年韩剧制作成本一再上升，之前每集只要3到4亿韩元，现在基本都要每集10亿起跳，每集20亿也越来越常见。 如果有一线演员加盟，制作费就不可能低於每集10亿。 由於制作成本提高，电视剧盈利变得愈加困难。

与此同时，Studio Dragon也预计今年的利润将减半，目前股价也已腰斩。 前三年还逼近10万韩元的股价，到10月18日已暴跌至3万6250韩元，公司市值亦从超过2兆韩元缩水至1兆韩元左右。 由於业绩预期未达标，各证券公司纷纷将Studio Dragon的目标股价调低至5万韩元。

也有人提出不同看法，如果启用「CP值高」的新人演员，恐怕连播出机会都等不到，制片公司只会亏损更多；片酬应该已在开拍之前谈妥，与其责怪演员，不如请编剧拿出更有说服力的剧本。

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