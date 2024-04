SHINee温流恢复圆润好气色！出席新加坡红星大奖透露专辑准备中，久违登台好感动

SHINee温流(Onew)去年健康状况亮红灯,21日赴新加坡参加「新加坡红星大奖2024」已明显有好气色。

温流‎去年6月暂停活动,他当时‎公开亮相的状态都明显消瘦,过往脸颊的澎润感全消失,健康使人担忧。休养了近10个月,他与SM娱乐合约到期后转投全新公司GRIFFIN娱乐,形象照可见脸颊已圆润了些,他向粉丝说:「久等了吧?谢谢!」像是在宣告回归,很快新公司也宣布他将展开粉丝见面会,见面会海报的模样更让人放心了。

▼去年暂停活动前后



▼今年休养后的模样



20日温流启程前往新加坡欲出席「新加坡红星大奖2024」,当天机场被粉丝捕捉,看起来已恢复健康状态受到讨论。隔日出席活动,镜头前「立体的他」更是明显恢复原来的圆润脸庞,从走红毯到接受访问都笑容可掬,透露了正在准备新专辑,未来也会持续挑战、带给粉丝好的模样。



Welcome back, #Onew!



The @SHINee member was spotted at Incheon International Airport recently, making his way to Singapore for the #StarAwards tomorrow #오뉴 #온유 #SHINee #샤이니 #OnewinSG #OnewinSingapore pic.twitter.com/9rTyFK2EfR