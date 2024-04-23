SHINee温流恢复圆润好气色！出席新加坡红星大奖透露专辑准备中，久违登台好感动

SHINee温流（Onew）去年健康状况亮红灯，21日赴新加坡参加「新加坡红星大奖2024」已明显有好气色。

温流‎去年6月暂停活动，他当时‎公开亮相的状态都明显消瘦，过往脸颊的澎润感全消失，健康使人担忧。休养了近10个月，他与SM娱乐合约到期后转投全新公司GRIFFIN娱乐，形象照可见脸颊已圆润了些，他向粉丝说：「久等了吧？谢谢！」像是在宣告回归，很快新公司也宣布他将展开粉丝见面会，见面会海报的模样更让人放心了。

▼去年暂停活动前后



▼今年休养后的模样



20日温流启程前往新加坡欲出席「新加坡红星大奖2024」，当天机场被粉丝捕捉，看起来已恢复健康状态受到讨论。隔日出席活动，镜头前「立体的他」更是明显恢复原来的圆润脸庞，从走红毯到接受访问都笑容可掬，透露了正在准备新专辑，未来也会持续挑战、带给粉丝好的模样。



▼走红毯在影片2:22:56，访问2:31:00



当天温流除了颁奖外，也演唱了他曾演出的电视剧《太阳的后裔》OST〈You are my everything〉，以及Solo曲〈Your Scent〉。看到温流健康状态恢复不少，还久违登上舞台表演，粉丝都欣慰不已。

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