【韩网热门】SHINee新专辑《Poet | Artist》让SM娱乐听到「疯了」（褒义）的原因！网友：快哭了

SHINee的全新单曲专辑《Poet | Artist》将於5月26日正式发行。此次新专辑封面设计和周边产品被粉丝和网友狂赞不已！

钟铉最后一张专辑为《Poet l Artist》



本次SHINee的全新单曲专辑《Poet | Artist》



推出了团体人偶专辑，和几年前SM官方发行的钟铉周边一模一样！



仔细看的话，专辑背景画面是每个成员的手托住人偶。 但钟铉版本是4名成员的手！



人偶的手是磁石，所有可以手牵手。



人偶的脚是成员出道初期的象徵色。



更疯的一点是solo专辑，5名成员用了同样的式样！大感动！！



新专辑版本之一和上述的专辑格式、设计一样！



和钟铉的专辑以及CD的设计也一样！



韩国网民评论：

1. 虽然不是SHINee的粉丝，但作为SHINee的时代真的想买... 不知怎的就想起了学生时代

2. SM疯子，太棒了... ㅜ

3. 特意在出道日发出来真的很有诚意ᅮᅮ

4. ᅲᅲᅲᅲᅲ 真的疯了

6. 希望能多出一些有关钟铉的东西ᅲᅲᅲᅲᅲ

7. 真的太感谢了ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

8. 真的一看到钟铉相关就哭了...

9. 真的太懂粉丝的心，果然是名门大社

10. 说实话看到标题的时候有点问号状态??? 但看到单曲规格后就理解了！SM真的疯了！

11. 能感受到他们的用心，好期待，真希望歌快点发布

12. 哇太疯狂了，我都快哭了ᅲᅲ

13. 如果能有个讲讲这次推出背后故事的影片就好，真的真的太好奇了ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

14. 都要流泪了ᅲ 心情好奇怪

15. 眼泪要流下来了ᅲᅮᅮ 就算不是粉丝也想买那个玩偶

16. 真的很细心

17. 看到有粉丝带著其他SHINee成员的官方娃娃和钟铉的非官方娃娃（或自己做的），心里真的很感动

18. 感觉像是SHINee个人专辑的那种系列风格，这张好像是最终章了，真的很帅 SHINee

19. 粉丝们肯定真的超感动ᅮ

20. 哇我不是SHINee粉丝也快哭了真的...

21. 紧急状况... 紧急状况......

原文：https://theqoo.net/square/3743117586

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻